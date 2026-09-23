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Qué hacer con las bolsas de tela que acumulas: formas inesperadas de convertirlas en almacenamiento

Aprovecha cualquier artículo y dale una segunda vida. Estas ideas sencillas se pueden hacer sin la necesidad de una máquina de coser.

Bolsas de tela
Aprende a reciclar bolsas de tela para darles un uso de almacenamiento.|Pinterest

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las bolsas de tela que acumular en la cocina pueden servir para convertirlas en parte del almacenamiento y quizá no lo sabías. Con estas 4 ideas podrás descubrir qué hacer con ellas, para darles una segunda vida útil.

Estas son 4 formas inesperadas de convertir bolsas de tela en espacios de almacenamiento

Si tienes varias bolsas de tela guardadas que has acumulado en tus compras en el mercado o el súper, puedes convertirlas en organizadores útiles sin necesidad de saber coser. Estas son algunas ideas que te pueden funcionar:

  • 1. Organizador colgante para la puerta: Usa varias bolsas de tela como pequeños compartimentos. Corta las asas de unas bolsas y úsalas para sujetarlas a una barra, perchero o ganchos adhesivos detrás de una puerta. Puedes guardar ahí bufandas, gorros, cables, accesorios o productos de limpieza. 
Bolsas de tela
Puedes usar las bolsas de tela para guardar objetos en la puerta o debajo de la cama.|Pinterest

  • 2. Cesta para guardar rollos de papel: Una bolsa de tela puede convertirse en una especie de cesta flexible para papel higiénico, papel de cocina o bolsas de basura. Solo necesitas doblar la parte superior hacia afuera para crear un borde más firme y colocarla en un rincón. 
  • 3. Cesta para guardar rollos de papel: En lugar de comprar cajas, junta 2 o 3 bolsas grandes y úsalas para separar ropa de otra temporada, zapatos, bolsos o textiles. Si tienen asas, podrás sacarlas fácilmente cuando necesites algo. 
Bolsas de tela
Crea un espacio ideal para guardar objetos con las bolsas de tela.|Pinterest

  • 4. Bolsas convertidas en cajones para estantes: Esta es especialmente práctica: mete una bolsa de tela dentro de cada espacio de un librero o estantería y úsala como si fuera un cajón. Puedes guardar juguetes, cables, papelería, cosméticos o pequeños objetos que normalmente terminan desordenados.  

Como ves, estas ideas son muy sencillas y no necesariamente necesitan de costosas máquinas de coser o mucho tiempo. Basta con cambiar la posición, añadirles una etiqueta o convertir sus asas en puntos para colgarlas.

De esta manera, aprovechas cada artículo de tu casa que esté olvidado.

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