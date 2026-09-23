Qué hacer con las bolsas de tela que acumulas: formas inesperadas de convertirlas en almacenamiento
Aprovecha cualquier artículo y dale una segunda vida. Estas ideas sencillas se pueden hacer sin la necesidad de una máquina de coser.
Las bolsas de tela que acumular en la cocina pueden servir para convertirlas en parte del almacenamiento y quizá no lo sabías. Con estas 4 ideas podrás descubrir qué hacer con ellas, para darles una segunda vida útil.
Estas son 4 formas inesperadas de convertir bolsas de tela en espacios de almacenamiento
Si tienes varias bolsas de tela guardadas que has acumulado en tus compras en el mercado o el súper, puedes convertirlas en organizadores útiles sin necesidad de saber coser. Estas son algunas ideas que te pueden funcionar:
- 1. Organizador colgante para la puerta: Usa varias bolsas de tela como pequeños compartimentos. Corta las asas de unas bolsas y úsalas para sujetarlas a una barra, perchero o ganchos adhesivos detrás de una puerta. Puedes guardar ahí bufandas, gorros, cables, accesorios o productos de limpieza.
- 2. Cesta para guardar rollos de papel: Una bolsa de tela puede convertirse en una especie de cesta flexible para papel higiénico, papel de cocina o bolsas de basura. Solo necesitas doblar la parte superior hacia afuera para crear un borde más firme y colocarla en un rincón.
- 3. Cesta para guardar rollos de papel: En lugar de comprar cajas, junta 2 o 3 bolsas grandes y úsalas para separar ropa de otra temporada, zapatos, bolsos o textiles. Si tienen asas, podrás sacarlas fácilmente cuando necesites algo.
- 4. Bolsas convertidas en cajones para estantes: Esta es especialmente práctica: mete una bolsa de tela dentro de cada espacio de un librero o estantería y úsala como si fuera un cajón. Puedes guardar juguetes, cables, papelería, cosméticos o pequeños objetos que normalmente terminan desordenados.
Como ves, estas ideas son muy sencillas y no necesariamente necesitan de costosas máquinas de coser o mucho tiempo. Basta con cambiar la posición, añadirles una etiqueta o convertir sus asas en puntos para colgarlas.
De esta manera, aprovechas cada artículo de tu casa que esté olvidado.