3 signos del zodiaco que deberán resolver asuntos pendientes del pasado

Hay personas que no pueden cerrar fácilmente episodios del pasado por lo que en el presente pueden aparecer situaciones que necesitan de un final. Esto les pasará a 3 signos del zodiaco que deberán resolver asuntos pendientes para poder avanzar.

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En octubre se crea una atmósfera en la que los asuntos emocionales que quedaron pendientes se hacen visibles y vuelven aquellas personas que parecían haber quedado olvidadas. Hay 3 signos que deben prestar especial atención.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que deben resolver el pasado?

Cáncer: Un viejo deseo pide otra oportunidad

Cáncer recordará aquellas historias inconclusas por medio de un mensaje, de una canción familiar o un nombre que escuchó. Puede aparecer un antiguo amante, retomar una ambición abandonada o despertar esa versión de ti que tuviste que dejar por falta de confianza.

Una persona puede ofrecer un enfoque más claro, mientras que un proyecto abandonado puede encajar finalmente en el tiempo y la confianza disponibles ahora. Deja espacio para la alegría cuando fortalezca ese futuro.

Cáncer también estará bendecido por la lluvia de estrellas|Fuente: Canva

Libra: El pasado regresa a través del amor y la identidad

Libra podrá reconectar con una pareja interior, pero también puede tener lugar una versión anterior tuya. Octubre te lleva a la renovación durante la revisión. Los viejos gustos, ambiciones y límites revelan cuánto ha cambiado la identidad actual.

Podrás elegir bien un estándar de relación por medio de una elección personal a partir de la experiencia ganada. El regreso de octubre ayuda a que tu vida exterior iguale el respeto propio que se ha desarrollado desde entonces.

Tauro: Una historia de colaboración exige una respuesta clara

Hay una persona que es el mensajero claro del pasado. Aquí se pondrá a prueba si la estabilidad puede incluir cambio, responsabilidad y una honestidad más profunda ahora.

Un antiguo socio, cliente o colaborador puede regresar con asuntos pendientes. A la hora de poder responder, lo debes hacer desde el autoconocimiento y no por miedo a la interrupción. Si una persona regresa pues debe conocer la versión actual de ti y no imponer condiciones vencidas.