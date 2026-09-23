OFICIAL: Majo Aguilar cantará el himno nacional en la NFL y le vuelve a ganar la carrera a Ángela Aguilar

Es oficial, Majo Aguilar ha sido la cantante seleccionada para interpretar el himno nacional en el próximo juego de la NFL que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Esta noticia ha generado gran sorpresa en todos los fans de la artista aunque esta no es la primera vez que la prima de Ángela Aguilar tiene una participación así en un evento deportivo ya que el año pasado interpretó el himno nacional en la pelea de box entre Saúl 'Canelo' Álvarez y William Scull Yero, en 2023 hizó lo mismo en el Clásico América vs. Chivas en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California y recientemente cantó el himno en marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes en un encuentro entre la Selección Femenil de México contra la de Brasil.

Majo Aguilar: ¿Cuándo y dónde cantará el himno nacional en la NFL?

El próximo 22 de noviembre se llevará en Ciudad de México, en el Estadio Banorte, uno de los partidos más esperados de la NFL ya que se entrentarán los 49ers contra los Vikings. Este duelo forma parte de la temporada regular así como de la jornada internacional de la liga. Sin embargo, la mañana de este miércoles 23 de septiembre se ha dado a conocer que Majo Aguilar será la cantante encargada de interpretar el himno nacional. Además de esto, en la información compartida por la NFL también se dió a conocer que Anthem será la intérprete del himno de Estados Unidos. Respecto a la hora, el kickoff está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Majo Aguilar destrona su prima Ángela Aguilar al interpretar el himno nacional en la NFL?

A pesar de que Majo Aguilar y Ángela Aguilar mantinen un distanciamiento familiar y no se muestran cercanas de ninguna manera, ambas han expresado que no hay conflictos de por medio y siempre han pedido respeto, esto luego de que los fans creen rivalidades entre las artistas de genero regional mexicano ya que incluso sus carreras y triunfos profesionales han sido comparados por diversas personas. Si bien Ángela Aguilar también ha interpretado el himno nacional en eventos internacionales como la pelea de box entre Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders en el Estadio AT&T en Arlington, Texas, su prima Majo guilar, lo ha hecho en más ocasiones como te mencionamos al inicio.

