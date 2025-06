Alejandro Sanz le responde a Ivet Playa y desmiente su versión; ¿qué dijo?

Han pasado algunos días desde que el nombre de Alejandro Sanz se volvió tendencia no solo en México, sino a nivel internacional; sin embargo, lo anterior no se debió a un nuevo material discográfico o a un proyecto en puerta, sino a las acusaciones en su contra de parte de Ivet Playa, quien aseguró que el cantante la humilló mientras trabajaron juntos.

Ante tal situación, y después de algunas horas de guardar silencio, Alejandro Sanz finalmente ha respondido a las acusaciones que hay en su contra. Vale decir que esta situación se da en medio de las tensiones que tiene con su novia Candela Márquez, lo anterior luego del vínculo amistoso tan arraigado que tiene con la colombiana Shakira, con quien ha compartido el escenario en más de una ocasión.

¿Cómo le respondió Alejandro Sanz a Ivet Playa?

Utilizando el impacto que tiene en sus redes sociales, Alejandro Sanz decidió mandarle un mensaje directo a Ivet Playa. El cantante español no negó el vínculo que llegó a tener con la catalana; sin embargo, dijo que en esos momentos ambos eran adultos, por lo que considera que estas acusaciones derivan de su no apoyo a un proyecto de su ex fanática, mismo que le planteó hace unos meses.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño siendo libre. Qué pena que ese sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas”, sentenció Alejandro Sanz.

¿Como le vas a ofrecer a Alejandro Sanz meterlo en herbalife? pic.twitter.com/fU3l4fQNIt — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) June 17, 2025

Alejandro Sanz o Ivet Playa, ¿a quién apoyan las redes?

La polémica entre ambas personalidades ha hecho que las redes sociales se dividan entre ambas posturas. Y es que, si bien un sector de la comunidad apoya a Ivet asegurando que el cantante aprovechó su poder mediático para estar con ella, otros usuarios menciona que, en el momento en que ocurrió tal hecho, ambos eran adultos que sabían lo que hacían.