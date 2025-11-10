Exhiben que Aleks Syntek estaría en una clínica de rehabilitación por problemas en su matrimonio

El cantante mexicano sigue en múltiples polémicas por el reciente caso de crisis familiar y profesional en la que está metido. En días pasados anunció que por recomendación médica debía detener sus espectáculos en la gira en la que se encontraba, lamentablemente se han confirmado demás polémicas alrededor. Esto es lo que se sabe respecto de la entrada de Aleks Syntek a una clínica de rehabilitación.

¿Por qué Aleks Syntek estaría internado en una clínica de rehabilitación?

Oficialmente se indicó que el compositor mexicano tuvo problemas médicos, situación que le impidió continuar con la serie de conciertos de Total Syntek Tour. Pero en días recientes se agregó información inquietante, pues se indican serios problemas en su matrimonio con Karen Coronado. Algunos periodistas como Javier Ceriani reportaron que los problemas en casa se dieron por infidelidades por parte del cantante.

Mientras que en horas recientes, en Ventaneando se filtró un video donde Aleks habla de los problemas laborales que concretó con dos personalidades: Javier Calderón y Valeria Cox. Además, todo el conflicto con Ivette Gómez (ex baterista) también alcanzó a su familia y por ello su matrimonio y el hogar completo están sufriendo las consecuencias.

Y la propia Pati Chapoy indicó que Syntek está internado en una clínica de rehabilitación, lo cual hizo mucha mella en el medio. Incluso se indicó que el sitio donde se encuentra es en Monte Fénix, lugar con especialidad en adicciones.

¿Aleks Syntek se volvió adicto?

La información que se ha difundido no dictamina el motivo de la entrada a este lugar de ayuda, sin embargo, aunque tienen especialidad en adicciones… también tratan otros padecimientos. Monte Fénix cuenta con apoyo para complicaciones como ansiedad, depresión, síndrome de burnout y estrés postraumático TEPT.

Por ello, todo el acumulado de rumores e información confirmada ponen al músico nacido en Mérida en una situación delicada. Muy probablemente esté colapsado o al borde del mismo y tuvo que acudir a la ayuda profesional para superar este conglomerado de problemas personales y profesionales.