Inició su carrera como cantante y compositor de manera autodidacta a los 6 años tocando un piano y un sintetizador.

Debutó profesionalmente hace más de tres décadas cuando fundó la banda “Aleks Syntek y la Gente Normal”, con la cual grabó 5 discos.

En 1999 cuando atravesaba el momento más complicado en su vida, escribió el tema “Sexo, Pudor y Lágrimas”, soundtrack que le otorgó doble disco de platino por las más de 50,000 copias vendidas y el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Ha grabado 27 discos, recibió 7 nominaciones al premio Latin Grammy, 1 al Grammy y 5 a los MTV Latinos.

Aceptó la invitación de Televisión Azteca para formar parte de La Academia 20 años como el mentor de los alumnos, a quienes aportará su vasta experiencia musical, elaborando números acústicos junto a destacadas figuras artísticas que cantarán en el escenario más importante de América Latina.