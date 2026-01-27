¡ALERTA! Desaparece nieto de la cantante Lucha Villa: todo lo que se sabe hasta ahora

Las alarmas se encendieron durante las últimas horas luego de que se diera a conocer la desaparición de uno de los nietos de Lucha Villa. La víctima es Ismael Esqueda Miller, de quien no se sabría nada desde el pasado lunes 26 de enero del 2026, cuando habría dejado de responder sin que se tuvieran detalles exactos de su paradero.

Esta noticia fue dada a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda de México a través de sus cuentas oficiales, donde se publicó la ficha de búsqueda y se solicitó el apoyo de la ciudadanía que contara con algún dato que ayude en su localización.

¿Qué pasó con el nieto de Lucha Villa? Esto se sabe sobre su desaparición

De acuerdo con la información disponible, Ismael Esqueda Miller fue visto por última vez en la colonia Lomas 3era Sección, San Luis Potosí. A partir de ese momento, se desconoció su ubicación y el acta habría sido levantada horas después, dando inicio inmediato con la búsqueda.

El nieto de Lucha Villa habría desaparecido en San Luis Potosí|X / @Búsqueda_MX

En cuanto a las condiciones de su ausencia, no se proporcionaron detalles ni se especifica si existen sospechas de que pudiera haber sido víctima de algún delito . Únicamente estarían activados los protocolos para localizar al nieto de Lucha Villa que desapareció en México y las autoridades seguirían al pendiente de todas las novedades.

¿Quién es Ismael Esqueda Miller? Estos son sus rasgos característicos

Ismael Esqueda Miller es uno de los nietos de Lucha Villa, hijo de Rosa Elena Miller, la hija mayor de la cantante. Según se indica en la ficha de las autoridades, el hombre tiene 45 años de edad, es de complexión robusta y tez blanca.

Los rasgos que podrían ayudar a identificarlo es que tiene el pelo corto y ondulado color castaño claro, mide aproximadamente 1.75 mts y el rostro redondo; sus cejas son pobladas, tiene labios delgados, nariz "achatada" y ojos claros.

Ismael Esqueda Miller es uno de los nietos de la cantante Lucha Villa|Festival Internacional de Cine de Morelia, X. @Busqueda_MX

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje de la palabra "resiliencia" en el pecho, una cicatriz en la nariz de 3 centímetros y otra en la ceja de 5 centímetros. El día que desapareció el nieto de Lucha Villa, llevaba una playera de manga corta, una camisa tipo leñador azul con negro, pantalón de mezclilla y tenis. Además, en sus manos lleva una pulsera de tela color amarillo y otra en color negro.