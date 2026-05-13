Alexis Ayala sube inquietante video tras separación de Cinthia Aparicio

Entre tanto rumor alrededor del proceso de divorcio que lleva con Cinthia Aparicio, Alexis Ayala no escondió en redes su estado de ánimo. En una de sus últimas publicaciones en Instagram compartió que se sentía mal, por lo que los fanáticos de inmediato asociaron eso con su momento personal-sentimental. Esto se sabe del misterioso mensaje que dejó el reconocido actor.

Noticias Ciudad Juárez del 13 de mayo 2026

¿Alexis Ayala tiene problemas de salud?

Es conocido que ante situaciones como la que vive el actor, el cuerpo muchas veces lo resiente y se enferma. Por ello resultó bastante normal concluir que Alexis está pasando por un momento de salud complicado. Sin embargo, fue él mismo quien aclaró que realmente todo marcha de maravilla. Incluso, dio a conocer que se trataba de un video de broma.

El video en cuestión inicia con Alexis Ayala diciendo (esa frase sale en el edit) “No me siento bien, iré a mi lugar feliz”... sin embargo se trataba de un clip en el que asegura que el lugar donde mejor se siente es en el trabajo. Dada su experiencia, el actor y productor aseguró que cuando esté en el escenario o produciendo algún proyecto audiovisual, se siente muy bien.

Ante eso, todos sus seguidores resultaron aliviados de que su divorcio no le esté afectando la salud. Y es que según lo dicho por el propio actor, la decisión de la separación llegó por parte de la que en breve será su ex esposa. Sin embargo, el trabajo parece que le tiene ocupado, aunque su publicación dejó bastante eco en el espacio mediático.

¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron?

Para todos fue una gran sorpresa que el actor anunciara en una revista que se encontraba en proceso de separación de quien fue su esposa desde noviembre de 2023. Es decir, no completaron los 3 años y ya se encuentran a mitad del divorcio. Según lo dicho por el propio Alexis Ayala, la decisión vino de parte de la actriz, pero también se indicó que fue por las agendas de ambos. Se argumenta falta de tiempo para enfocarse en la relación, por lo que prefirieron separar caminos.