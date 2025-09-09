Uno a uno, ellos son los revelados OFICIALES de la Granja VIP 2025

Desde su anuncio oficial, La Granja VIP ha encendido las redes y los pasillos del espectáculo. No solo porque promete sacar el lado más animal de las celebridades, sino porque será un reality donde el glamour queda fuera y lo rural toma el control. Imagina a famosos ordeñando vacas, cargando bultos, apilando excremento y lidiando con tareas que jamás pensaron hacer en su vida… y todo bajo la vigilancia de cámaras 24/7 que no dejarán escapar ningún gesto, ninguna pelea y, claro, ningún chismecito.

Además, la conducción sorprendió a todos: Adal Ramones será la cara principal de este formato, y vaya que su revelación causó revuelo. Pero no estará solo: tendrá como co-conductoras a Kristal Silva y Alex Garza, dos figuras queridas de la televisión que prometen darle frescura y dinamismo al programa.

¿Quiénes son los granjeros ya revelados de La Granja VIP?

Las sorpresas no tardaron en llegar. Junto con el conductor, se anunciaron los críticos que darán mucho de qué hablar: Rey Grupero, Ferka, Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente. Un equipo explosivo que seguramente no se guardará nada al momento de opinar sobre lo que pase dentro de la granja.

Y claro, los participantes ya comenzaron a salir a la luz. El primero confirmado fue Alfredo Adame, cuya revelación fue épica. Fiel a su estilo polémico, el actor aseguró que no piensa dejarse de nadie, que se mostrará tal cual es y que su meta es ganar a toda costa.

Pero esto apenas empieza: durante el partido de México vs Corea se dará a conocer al segundo granjero que entrará a la competencia, en un evento que promete paralizar tanto a los fans del fútbol como a los del espectáculo.

¿Cuándo es el estreno de La Granja VIP?

La fecha ya está marcada: 12 de octubre. Ese día, por fin veremos a las celebridades abandonar sus comodidades y enfrentarse al reto más inesperado de sus vidas.

Mientras tanto, no puedes perderte las próximas revelaciones, porque cada nuevo nombre promete más polémica, más diversión y, por supuesto, mucho chisme para comentar.

