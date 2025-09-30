Conoce “Adame es mi gallo”, la campaña del “Golden boy” para ganar apoyo en La Granja VIP.

Alfredo Adame, el primer granjero confirmado para La Granja VIP , sabe que tiene rivales muy poderosos que podrían dificultar su avance a la final; sin embargo, también tiene un “as bajo la manga” muy eficaz para la competencia... ¡el fandom que ahora está unido bajo el lema “Adame es mi gallo”!

¿Cómo es la campaña viral “Adame es mi gallo”?

El adorado “Golden boy” es reconocido en la farándula por su carácter explosivo y su tendencia a decir malas palabras cuando es provocado, pero también por su capacidad para adaptarse a las nuevas audiencias; por eso, cuando se unió al reto de La Granja VIP que está a punto de comenzar, Adame no dudó en comenzar con una intensa campaña en X e Instagram que sin duda es muy llamativa.

En su cuenta de Instagram, por ejemplo, Alfredo Adame reposteó una divertida imagen creada con inteligencia artificial (IA) creada por una fan para demostrar que él está al tanto de todas las muestras de apoyo de su millón de seguidores que tiene en esta plataforma:

“Con Alfred hasta el final, el propio gallo de oro. Éxitos y bendiciones, con toda mi estimado señor Adame”, escribió la fan para acompañar la ilustración en la que el “Golden boy” aparece acompañado de un gallo y otros animales de granja.

Otras muestras de que la campaña viral “Adame es mi gallo” está generando mucho cacareo viral se encuentran en las historias de Instagram del actor: con frases como “Somos tu Team Gallo” y “Aquí te apoyamos todos tus gallos”, los fans comenzaron a calentar los ánimos previo a las votaciones.

INSTAGRAM/alfredoadame.goldenboy

Es importante recordar que en una entrevista con TV Azteca Alfredo Adame eligió al gallo de pelea como su “animal espiritual” para inspirarse en La Granja VIP y por ello comenzó a haber tantas referencias a esta ave de corral popular por su canto.

“Me gustaría ser el gallo, el gallo que canta todas las mañanas, que los despierta... el gallo que es bravo, que también sabe ser noble y guerrero. Tiene muchas facetas, no sólo es semental para las gallinas: es un animal al que hay que tenerle miedo, precaución… ¡mucho cuidado con el gallo”, dijo Adame en aquella ocasión.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con toda la explosividad y picardía de Alfredo Adame se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡sí habrá transmisiones 24/7, no te las pierdas en la plataforma Disney+, las actividades planeadas para cada día son las siguientes!