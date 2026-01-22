Alfredo Adame confirma que practica el poliamor; su pareja es casada

Alfredo Adame contó sobre su intimidad y su vida sentimental. Así es que confirmó que se encuentra practicando el poliamor desde que conoció a su actual pareja cuya identidad no ha trascendido.

De acuerdo con lo que manifiesta el ganador de La Granja VIP, esta práctica surgió por recomendación de su compañera. A esto Adame agregó que la mujer vive y está casada en Estados Unidos, pero recurrentemente viaja a México. Ellos mantienen una relación con libertad absoluta y ausencia de compromisos.

"El igual que yo, poliamor. Soy poliamor ya, ahorita, ella me convirtió. Ella está casada en Estados Unidos, vino aquí, me dijo que quería que trabajáramos, todo el rollo, nos medio enamoramos y bueno, no se quiere casar, tener hijos ni vivir con nadie. Nos vemos 5 días al mes, nos vamos a donde sea".

¿Cómo es la relación poliamorosa de Alfredo Adame?

La visión del actor deja lejos la falta de respeto y la promiscuidad del poliamor. Él entiende que es una forma de establecer vínculos significativos en diferentes lugares sin necesidad de romper compromisos previos. Esto no fue todo lo que dijo ya que manifestó haber mantenido cuatro relaciones simultáneas que terminaron hace poco.

"Tiene una relación nada más. No quiere decir promiscuo, reventado. Simplemente tienes un matrimonio, novio, llegas a otro lugar, te gusta otra persona y estableces una relación. Yo tenía 4 relaciones antes de ella, y me cortaron. Apenas ahorita estoy retomando, ya habló una, ya dio el brazo a torcer, bueno pues órale".

Por otro lado, Alfredo Adame habló sobre su desempeño físico. El conductor tiene más de 60 años, pero asegura que tiene una vitalidad envidiable gracias a un régimen estricto de cuidados. Entre sus confesiones dijo que utiliza inyecciones de testosterona de forma periódica, así también consume suplementos alimenticios que tienen la función de potenciadores naturales.

"Todavía soy de 4 sin Zacatlán, sin pastillas ni nada. Me inyecto testosterona, cuatro ampolletas, una a la semana cada seis u ocho meses. Tomo suplementos alimenticios que también son potenciadores. Firmes totalmente. Todavía una mujer me cachondea y tengo erecciones. No me preocupa en absoluto, la soledad es un potenciador de muchas virtudes", fueron las declaraciones de Adame.

