Alicia Villarreal de luto: “Ya estás junto a mi hermano”

Alicia Villarreal se encuentra de luto. La Güerita Consentida tomó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un emotivo mensaje de despedida a su amigo y colega José Luis Doblado, mejor conocido en la industria de la música como “Bola”, cuya muerte se confirmó el pasado viernes, 31 de julio.

También te puede interesar: Luto en la música: muere querido rapero mexicano tras ser atacado en Guadalajara

Alicia Villarreal de luto: así despidió a José Luis Doblado, “Bola”

En el escrito, la artista le agradece por los años de trabajo y amistad, además de recordar a su hermano, José Víctor Villarreal, quien falleció en 2009 tras un accidente automovilístico.

“Buen viaje, mi querido Doblado. Gracias por tantos años de trabajo, amistad y momentos compartidos”, escribió la regiomontana vía Instagram. “Ya estás junto a mi hermano, reencontrándose allá arriba. Te vamos a extrañar. Descansa en paz”; agregó. La publicación estuvo acompañada de una fotografía del aclamado músico, así como un mensaje de pronta recuperación para su familia.

¿Quién era José Luis Doblado “Bola”?

José Luis Doblado, mejor conocido en el gremio artístico como “Bola”, fue un reconocido músico dentro de la escena mexicana. Con más de 40 años de trayectoria artística, destacó como cantante, arreglista, compositor y director musical. Saltó a la fama en 1980 tras trabajar con bandas como Kerigma, Botellita de Jerez y Rockotitlán. Su sensible fallecimiento fue confirmado por la agrupación mexicana, División Minúscula, con quienes trabajó cerca de una década como ingeniero de audio.

“Con gran tristeza recibimos hace unos momentos la noticia que nuestro querido José Luis Doblado “Bola” paso a otro plano”, se lee en la publicación compartida por la banda liderada por Javier Blake. “Fue nuestro ingeniero durante 7 años y vivimos juntos grandes momentos como banda y amigos. Un verdadero rocanroller que vivió siempre su vida como quiso haciendo lo que más amaba que era trabajar en la música. Te extrañaremos querido Doblado, y siempre recordaremos todas esas historias que nos contabas de “los viejos tiempos del rock”".

Descansa en paz, José Luis Doblado “Bola”.