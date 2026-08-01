¡Tarde de hamburguesas! 6 cocineros se unen a la increíble dinámica MasterChef 24/7 de hoy

Los cocineros de MasterChef 24/7 se sorprendieron cuando, en medio de los festejos por el cumpleaños de Luis que este sábado llegó a los 30 , se les asignó una dinámica parecida a las prácticas sabatinas, pero con algunas diferencias... ¡hoy no los eligió el portador del Pin del Chef, ellos solos se anotaron como voluntarios para entrar a la Dark Kitchen!

¿Quiénes prepararán hamburguesas para todos en MasterChef 24/7?

Cada vez quedan menos cocineros dentro del mundo MasterChef 24/7; por ello, la producción decidió darle un giro a la dinámica de este sábado y reunió a todos en el anfiteatro para dar un anuncio que alegró muchísimo sobre todo a Jazmín y a Carmen.

"HOY ES TARDE DE HAMBURGUESAS. Entre ustedes, escojan seis cocineros que prepararán hamburguesas para todos", fue el mensaje que se leyó en la megapantalla.

Carmen no pudo evitar que se le saliera un grito de emoción: "¡Finalmente! Me ofrezco", dijo la cocinera bastante feliz.

En medio de la euforia, salieron a relucir algunos comentarios sobre los talentos de los cocineros; Carmen, por ejemplo, dijo que tenía ganas de acompañar la comida con un aderezo súper picante de habanero y de que les permitieran ponerle tocino a las hamburguesas, mientras que Ramahá le puso una tarea a Jazmín, otra voluntaria: "La Jaz hace unos bollos mira... esponjosos, bollotes", dijo.

Al final, quienes entrarán a la Dark Kitchen para cocinar un auténtico banquete para todos sus compañeros fueron:

Carmen

Jazmín

Claudia

Daniela

Michelle

Julio

Antrax fue claro y dijo que tenía ganas de descansar hoy, mientras que Ixdit ni siquiera se movió de su lugar, dando a entender que también quería continuar con el relax... ¡la tarde de este sábado seguramente les sabrá a gloria a los cocineros!

Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?