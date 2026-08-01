El PASO a PASO para votar HOY, 01 de agosto, por tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

¡La decisión está en tus manos! Este 02 de agosto se celebrará un nuevo Domingo de Eliminación en MasterChef 24/7 que desde ya comenzó a causar furor entre la audiencia: en esta ocasión, 10 cocineros están en riesgo de salir eliminados y sólo tú puedes salvar a uno de la eliminación.

¿Cómo votar EN LÍNEA para salvar a tu cocinero favorito en MasterChef 24/7?

Votar por uno o más cocineros es muy sencillo, sólo debes seguir este PASO a PASO:

Requieres entrar a tu navegador web favorito desde tu computadora, celular o tableta; recuerda tener una conexión estable a Internet.

desde tu computadora, celular o tableta; recuerda tener una conexión estable a Internet. Entra al siguiente sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/

Se desplegará un listado de los cocineros con Mandil Negro , así como su respectiva foto.

, así como su respectiva foto. Lo único que debes hacer es hacer click en el recuadro derecho y decidir cuántos votos das y a quién.

Luego haz click en “Enviar”... ¡tienes 10 votos disponibles por día y los puedes repartir!

Recuerda, también puedes descargar la app oficial de TV Azteca En Vivo y votar ahí.

Ya sea que elijas a un solo cocinero o a varios, todo estará contabilizado y los resultados se darán a conocer en la Gala de este domingo 02 de agosto a través de Azteca UNO, ¡no te la pierdas!

¿Cuál es la HORA LÍMITE para votar por el platillo con el que competirán los cocineros?

Flor y Ramahá lograron subir al balcón este jueves; sin embargo, sus compañeros no corrieron con la misma suerte, se pusieron el temido Delantal Negro y ahora deberán enfrentarse en un duelo que seguramente será... ¡épico!

Este sábado 01 de agosto, el portal de votaciones del sitio de Azteca UNO se encuentra activo y listo para que participes; la hora límite es las 23:59 (o 11:59 de la noche), por lo que todavía tienes toda la tarde de hoy para tomar una importante decisión.

¿Qué cocineros obtuvieron el Delantal Negro?

La lista completa de cocineros que están en riesgo de salir eliminados de MasterChef 24/7 es la siguiente:

Luis

Michelle

Daniela

Carmen

Lancer

Jazmín

Julio

Ixdit

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?