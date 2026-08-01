Mhoni Vidente predice sismo en la CDMX y causa mucho temor

Mhoni Vidente ha lanzado una temerosa predicción ya que ha manifestado que se podría dar un sismo en la CDMX. La astróloga es muy famosa debido a que tiene una gran cantidad de aciertos en sus visiones.

La vidente recurrentemente hace sus predicciones en temas relacionados con desastres naturales, accidentes, salud y la vida de los famosos. En esta oportunidad ha vuelto a lazar una alerta sobre México.

¿Podría haber un sismo en México?

El pasado martes 28 de julio, un sismo de 7.1 tuvo lugar en Japón por lo que Mhoni Vidente dio a entender que México no está exento de estos eventos innaturales y podría desarrollarse un movimiento telúrico en cualquier momento.

"Nos va a volver a temblar, México no se va a salvar, definitivamente los sismos siguen galopando completamente la humanidad total y ha estado marcando sismos fuertes en todos lados. Va a haber otro sismo aquí en la CDMX pero nada grave, que la Virgen de Guadalupe nos ayude y nos bendiga para que nada nos suceda y nada pase, nada más el puro susto.", dijo Mhoni.

Otras de las predicciones de Mhoni Vidente

Galilea Montijo preocupó a todos luego de mostrarse con una parálisis facial luego de haberse sometido a un procedimiento estético. Ante esto es que Mhoni Vidente reveló que la conductora estaría siendo víctima de brujería.

Mhoni Vidente reeló el horóscopo semanal.|(Facebook de Mhoni Vidente/Canva)

“La visión que tengo es que es una brujería. A Galilea le están haciendo un trabajo muy fuerte que la está llevando a tener esas complicaciones. Si no se quita esa brujería o ese problema que sigue creciendo esa fuerza de energía negativa te puede acabar. Lo mismo que le paso a Jenny Rivera en su momento. Tiene que ser más consciente, ya no hacerse nada, ni una inyección, dejar que el cuerpo y la salud se recupere por sí sola. Creo totalmente que es una brujería que la está acabando cada vez más.”, dijo Mhoni.

Otros de los escándalos en los que opinó la astróloga fue en el supuesto romance de Ferrán Torres y Marcos Llorente. Mhoni manifestó que se confirmaría más adelante que ellos son pareja. “Pero aquí la predicción es de que si y van a dar a conocer a lo mejor este año no pero más adelante que son pareja”, dijo Mhoni.