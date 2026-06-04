¿Por qué los participantes dicen “oído chef” durante los programas de MasterChef 24/7?

Si eres de los que se la pasan pegados a la pantalla con MasterChef 24/7 o no te pierdes los domingos de eliminación, seguro ya traes la frase bien pegada: “¡oído, chef!”. Da igual si están corriendo como locos en un reto, si la Chef Zahie Téllez les está dando una arrastrada con las críticas o si el Chef Poncho pasa a revisar las estaciones; los participantes siempre responden igual. Pero a ver, ¿de dónde salió esta costumbre y por qué se la toman tan en serio? Spoiler: no es un invento de la producción para hacer televisión.

¿Por qué dicen “oído chef” en MasterChef 24/7?

La realidad es que esta frase es el pan de cada día en los restaurantes de todo el mundo. No es un capricho ni ganas de verse formales; es pura supervivencia culinaria. En una cocina profesional el objetivo es confirmar, en un segundo, que una orden se escuchó, se entendió y que ya la están preparando. Imagínate el caos de una cocina: sartenes calientes, fuego, órdenes saliendo a mil por hora y el tiempo encima. Si el chef grita que faltan dos términos medios y nadie contesta, se arma el desorden. Una mala comunicación ahí dentro termina en platillos fríos, retrasos o, peor aún, accidentes. Por eso, el "oído, chef" es la señal que el capitán de la cocina necesita para saber que todo va marchando bien.

Chef Diego Niño de MasterChef 24/7

El origen de la frase “oído chef”

Para entender por qué los participantes de MasterChef 24/7 dicen constantemente “oído, chef”, hay que remontarse a las cocinas profesionales. La expresión tiene su origen en una adaptación de la frase francesa “Oui, chef!” (“Sí, chef”), utilizada tradicionalmente para confirmar que una instrucción fue escuchada y comprendida, explica Chef Business.

En la práctica, cuando el chef da una orden, suele anunciarla a toda la cocina y los cocineros responden con un breve “ oído, chef” o simplemente “oído” . Esta respuesta funciona como una confirmación inmediata de que la indicación será ejecutada correctamente.

Su importancia en gran parte se centra en que permite una comunicación clara y eficiente en entornos donde el tiempo es fundamental. Gracias a este sistema se evitan malentendidos, se reducen errores en la preparación de los platillos y se mantiene un ritmo de trabajo organizado. Además, contribuye a mejorar la calidad de los alimentos y aumenta la productividad de todo el equipo de cocina más famosa de México.

