Tablas de multiplicar de Kuromi: 4 ideas para aprender con la amiga de Hello Kitty

Muchas veces aprender las tablas de multiplicar puede ser algo tedioso o pesado para los pequeños, pero si combinas el aprendizaje con su personaje favorito, todo puede ser diferente. Es por eso que te mostramos varias ideas para que imprimas plantillas o hagas tus propias tablas de multiplicar con diseños del personaje de Kuromi.

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Tablas de multiplicar con diseño de Kuromi

Con especificaciones: Esta plantilla es muy útil para los pequeños, ya que trae con letras grandes que tabla de multiplicar están aprendiendo, además los colores son llamativos.

Estilo libreta: Para las "niñas de los plumones" recomendamos este tipo de plantillas de multiplicar de Kuromi, las puedes hacer del tamaño que gustes; desde carta hasta tipo poster.

Con el fondo de Kuromi: Esta es una increíble opción si tu quieres hacer el diseño. Imprime tu imagen favorita del personaje y pon las tablas de multiplicar como más te guste.

Kawai: Este diseño es muy versátil, ya que lo puedes usar como un poster, pero también para pegar en la libreta o cortarlo en tiras por tabla de multiplicar y enmicarlos para que tu pequeño lo traiga a todos lados.

¿Cómo conseguir plantillas gratis de tablas de multiplicar?

Hoy en día, conseguir plantillas de aprendizaje es muy fácil, solo tienes que buscar en Pinterest específicamente lo que buscas, es decir qué tipo de plantilla, personaje del que quieres el diseño y hasta los colores.

Si quieres hacer que tu diseño sea personalizado, puedes descargar la imagen y editarla en la plataforma de canva, donde podrás colocar el nombre de tu pequeño o agregarle un personaje extra.