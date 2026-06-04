5 plantillas de dibujos para colorear de Hello Kitty, Kuromi, My Melody y Cinnamoroll

Despierta la creatividad de los niños y enséñales que colorear a sus personajes favoritos puede ser algo divertido. Seguramente has escuchado de los personajes de Sanrio; Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, Kuromi y muchos más, pues son la sensación entre los pequeños, es por eso que traemos para ellos varias plantillas de dibujos para colorear.

Te puede interesar: Tablas de multiplicar de Super Mario Bros: 5 ideas para aprender con Mario, Luigi y Yoshi

Dibujos para colorear de los personajes de Sanrio

1. Cinnamoroll con flores y tulipanes

2. Kuromi en un vaso de agua

3. Todos los personajes de Sanrio

4. Hello Kitty en la playa

5. My Melody en el jardín

Beneficios de colorear

Colorear puede ser un pasatiempo para niños y adultos, donde pasan un tiempo de relajación y paz, por lo que científicamente esta comprobado que tiene muchos más beneficios como reducir el estrés y la ansiedad al aliviar las tensiones, por lo que puede ser una gran actividad para hacer antes de ir a dormir, pues relaja y disminuye la sensación de fatiga.

Diversos materiales para colorear

Si buscas despertar la creatividad coloreando puedes hacerlo de diversas formas; por ejemplo, colores, plumones, acuarelas, marcadores, gises, crayolas, pinturas acrílicas y mucho más. Buscar varias formas de hacer actividades recreativas puede ser emocionante y ayudarte a pasar un buen momento.

Existen más opciones para despertar la creatividad, por ello te sugerimos también probar con laberintos, sopas de letras, muñecos de crochet o plantillas de aprendizaje como tablas de multiplicar.