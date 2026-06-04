Los psicólogos coinciden: “Personas más brillantes buscan conversaciones sustanciales, evitando las triviales por poca estimulación”

¿Alguna vez te has preguntado qué genera felicidad en las personas? Bueno, de acuerdo con la psicología, uno de los grandes factores que influyen positivamente en un buen estado de ánimo de alguien es el “ser sociable”, esto implica buscar conversaciones agradables. De acuerdo con la psicología las “Personas más brillantes buscan conversaciones sustanciales, evitando las triviales por poca estimulación”. Esto se ha confirmado de forma cuantitativa ya que un estudio publicado por Psychological Science expresó que las personas que presentan altos niveles de bienestar y grandes niveles sociocognitivos suelen participar poco en “conversaciones triviales” y por el contrario se involucran en las que son “sustantivas”. Lo anterior se puede resumir en que las personas optan por conversaciones profundas ya que se sienten más satisfechas con estas.

¿Qué dice la psicología sobre la soledad?

Ahora bien, contrario de lo anterior, se encuentra la soledad, la cual tiene diversos estereotipos ya es considerada como algo “negativo” pues muchas personas encuentran gran satisfacción al relacionarse con otras personas e interactuar verbalmente. Sin embargo, de acuerdo con un estudio publicado British Journal of Psychology en 2016 en donde la muestra fueron 15197 personas en donde la edad de estas fue de 18-28 años “Para la mayoría de las personas, socializar con amigos con mayor frecuencia se asoció con una mayor satisfacción con la vida” sin embargo, “para las personas con mayor capacidad cognitiva, la relación cambió. La socialización más frecuente en realidad se asoció con una menor satisfacción con la vida”. Esto está directamente relacionado con el tiempo moderno en el que nos encontramos así como con las funciones del cerebro.

¿Qué dice la psicología sobre las personas extrovertidas?

Ahora bien, en un caso totalmente contrario se encuentran las personas extrovertidas. De acuerdo con Psychology Today “Las personas extrovertidas tienden a tener una mayor sensibilidad a la dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa”, es por esta razón que constantemente están buscando sentir nuevas emociones. Por otro lado, de acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid “Los extrovertidos tienen una gran capacidad para potenciar y alargar sus estados de ánimo positivos”.

Finalmente podemos decir que cada vertiente tendrá beneficios propios, sin embargo una sana comunicación y gestión de emociones es la clave para alcanzar un estado de bienestar, en todos los sentidos, óptimo. Recuerda que acudir con un especialista siempre es la clave para lograr tener herramientas poderosas que te ayuden a gestionar tus estados de ánimo.