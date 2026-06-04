4 ideas para hacer tablas de multiplicar de Dragon Ball, haz que tus hijos aprendan rápido con Goku, Vegeta y el Maestro Roshi

Uno de los profesores más famosos del anime sin duda alguna es el Maestro Roshi, este personaje pudo entrenar al guerrero más poderoso de todo el Universo, hablamos de Goku, quien recibió las enseñanzas de su mentor: comer, estudiar, entrenar y divertirse; es por ello que aquí te daremos 4 ideas geniales para que tus hijos se aprendan las tablas de multiplicar con sus personajes favoritos de Dragon Ball.

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5 ideas de tablas de multiplicar para que tus hijos aprendan al puro estilo de Dragon Ball

Taza de Dragon Ball con las tablas de multiplicar impresas

El desayuno es la comida más importante del día, y si tus hijos beben jugo o leche, una de las ideas geniales para que puedan aprenderse las tablas de multiplicar es comprar una taza donde vengan, en este sentido, al mismo tiempo que se alimenta, el menor puede ver las tablas sin un tipo de presión.

Llavero de Dragon Ballo con las todas las tablas de multiplicar

Si quieres que las tablas de multiplicar vayan con tu hijo a todos lados, puedes hacerles un llavero; para ello deberás imprimir cada una de las tablas, para protegerlas puedes colocarles una funda de plástico que se adhiere esto cuidará el papel y sobre todo, durarán bastante tiempo; posteriormente deberás hacer una ranura y ahí colocar el llavero, los infantes te lo agradecerán.

Cuaderno de las tablas de multiplicar

Si lo que quieres es un libro fuerte, resistente y sobre todo, que puedas ocupar cuando tú quieras; lo ideal es imprimir en tamaño carta cada una de las tablas de multiplicar, y colocarles un espiral o mandar engargolar en la papelería, esta libreta la puedes cargar hasta en vacaciones.

Plantillas de las tablas de multiplicar de Dragon Ball

|Crédito: Pinterest

Si buscas en Pinterest, existen varios modelos de Dragon Ball con las tablas de multiplicar, y tienen de todos los personajes como: Goku, Vegeta, o bien, en varias de sus transformaciones, así que, el aprendizaje no está peleado con la diversión y si tu hijo es fanático de esta caricatura, no dudes en hacerle ameno el tiempo de estudio.