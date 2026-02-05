Supuesta amante de Julián Figueroa reaparece tras la polémica con Imelda

Nuevamente el nombre de Julián Figueroa domina los titulares de la farándula, en especial al darse a conocer la polémica con su pareja Imelda, donde la joven cantante se le ve autolesionándose, mientras que Julián asegura ser víctima de agresiones físicas por ella.

Parece que el escándalo crece, puesto que la supuesta amante de Figueroa apareció al respecto. Te detallaremos de qué se trata y qué fue lo que comentó.

¿Qué le pasó a Julian Figueroa?

Grette Durán es una reconocida modelo, quien ya se ha visto envuelta en todo tipo de polémicas. En un canal de YouTube, aseguró que mantuvo una relación con Julián Figueroa, sucesos que ocurrieron cuando Imelda estaba embarazada de su hijo.

Incluso, detalló que cuando salieron, ella no sabía nada de su pareja y futuro hijo; gran parte de los encuentros eran en la casa de él, donde siempre hizo lo posible para que nadie estuviera presente o que los pudiera ver.

Para corroborar los hechos, detalla que en una ocasión fueron descubiertos por un paparazzi, quien logró captarlos tomándose un beso, siendo la única vez en que se logró destapar la infidelidad. Testimonios que claramente aumentaron cuando se dio a conocer la polémica sobre los videos de la cantante Imelda.

¿Quién es Imelda Tuñon?

Imelda Garza-Tuñon, además de ser la última pareja de Julián Figueroa y la madre del hijo que ambos comparten, cuenta con una carrera musical dentro de la farándula mexicana, además de estar activa constantemente en sus redes sociales mostrando sus logros.

Sin embargo, con la polémica del video donde la vemos lastimándose, junto a todas las declaraciones que se han hecho sobre su relación con Julián, se ha generado un fuerte debate sobre los hechos. Por un lado, hay quienes la defienden, mientras que otros tantos desaprueban sus acciones.

Considerando que en junio de 2025 obtuvo la custodia total de su hijo, se han extendido los rumores de que podría perderlo, debido al escándalo que se ha generado al respecto. Hay que esperar en los siguientes días para ver qué es lo que ocurre.