Ángela Aguilar hace inesperado anuncio en medio de la supuesta separación de Christian Nodal

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales en medio de la supuesta separación de Christian Nodal para hacer un inesperado anuncio que dejó a muchos fans con la boca abierta: anunció una nueva canción.

De esta manera, la cantante e hija de Pepe Aguilar deja claro que los chismes no la tienen preocupada y que su trabajo está por encima de cualquier escándalo en redes sociales.

Fue en Instagram donde Ángela difundió la noticia, revelando que su nuevo tema se llamará “La China de los Ojos Negros”, que formará parte de su disco en homenaje a su abuelo Antonio Aguilar.

En el post mostró un fragmento de la canción y también señaló que el lanzamiento será el martes 21 de abril.

El anuncio generó emoción y confusión entre los fans, que estaban esperando una declaración sobre los rumores de un supuesto divorcio con Nodal. Algunos no pudieron contenerse e hicieron comentarios como: “Qué mal que se promocione haciéndose la víctima”, “Puro marketing”, “Ella ganó” y “La mera mera, sí señor”.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal? Lo que se sabe de su supuesto divorcio

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en medio de un nuevo escándalo que surgió en redes sociales desde el viernes pasado. La polémica comenzó tras el lanzamiento del video de la canción “Un Vals” de Nodal, donde aparece la modelo y actriz Dagna Mata, quien ha sido comparada físicamente con Ángela, pero también con Cazzu, la ex del cantante.

De acuerdo con la revista People en Español, los rumores cada vez son más fuertes y una fuente habría confirmado que existe una crisis entre la pareja, aunque no precisamente por el videoclip mencionado.

Estos rumores crecieron aún más después de que Nodal informara en una entrevista que su boda, pactada para mayo de este año, se pospuso de forma indefinida.

No obstante, a pesar del fuerte escándalo mediático que se ha generado a raíz de esta situación, ni Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado directamente para aclarar cómo está realmente su matrimonio. Por eso, el hecho de que la cantante de “Llorona” anuncie una nueva canción en medio de este suceso abre la puerta a más especulaciones.