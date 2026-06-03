Esta sería la verdadera razón de la separación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

La vida de los famosos siempre se roba las miradas de las grandes audiencias. Es que no todo pasa por lo que sucede delante de las cámaras o sobre los escenarios, sus vidas privadas también despiertan curiosidad entre quienes se suman a las filas de sus seguidores.

Noticias Michoacán del 12 de mayo 2026

Un claro ejemplo de ello es la vida sentimental de la cantante Alicia Villarreal y el creador de contenido Cibad Hernández. A fines del 2025 iniciaron una historia de amor, rodeada de críticas y rumores, y ahora algunos trascendidos afirman que habrían terminado.

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron?

En las últimas horas, rumores periodísticos pusieron nuevamente a Alicia Villarreal y Cibad Hernández en el centro de la escena al afirmar que los enamorados le habrían puesto fin a su relación.

"Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación", fue la frase que resonó este miércoles y que se convirtió rápidamente en noticia. A menos de un año de haber confirmado su noviazgo, las miradas apuntan a los corazones de estos famosos.

¿Qué dijeron los protagonistas?

Los trascendidos afirmaron además que los representantes legales de Alicia Villarreal y Cibad Hernández ya estarían en contacto para proceder con lo ruptura sin dejar cabos sueltos en temas legales. Pero, hasta ahora, ninguno de los dos se ha expresado públicamente para confirmar o desmentir el final de su historia de amor.

Lo cierto es que la pareja viene enfrentando críticas desde que confirmaron que estaban juntos, además de afrontar señalamientos por infidelidades, crisis económica y desacuerdos que, afirman los rumores, han ido desgastando la relación.

Por ahora, el presente y futuro de la historia de amor entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández mantiene expectantes a sus seguidores y los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Los rumores se refuerzan, pero su silencio no deja ver qué es verdad y qué no lo es.