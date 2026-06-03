5 ideas de uñas mundialistas para apoyar a tu selección favorita
¡Ya se siente la fiebre futbolística! Estas son las 5 ideas de uñas mundialistas que debes usar para poder apoyar a tu selección favorita en los partidos
Estamos a pocos días de iniciar el mundial de fútbol 2026, siendo un evento deportivo importante en todos los países, ya que los equipos de cada país se van a enfrentar en el campo para posicionarse y conseguir el preciado trofeo. Una gran oportunidad para usar ideas de uñas mundialistas y apoyar a tu selección favorita.
Ventaneando | Programa completo 3 de junio de 2026
Para que te unas a la fiebre por el soccer, te detallaremos 5 alternativas que puedes usar, alternativas creativas para lucir una mano espectacular en la semana.
¿Qué diseños de uñas son tendencia?
Son muchos los países que van a participar, por eso te vamos a proporcionar 5 ideas de uñas mundialistas; aunque mencionaremos solamente 5 países, son diseños que puedes acoplar a tu selección favorita, así podrás apoyarlos desde tu casa:
- Portugal: En una base roja, en una uña, agrega un balón de soccer, mientras que a otras, agrégales detalles en verde oliva.
- Colombia: En unas ondulaciones abstractas añade los colores de la bandera, junto a destellos en dorado y en la cutícula pega unos cristales.
- Argentina: En una base nude, agrega en una uña un sol dorado, en otra la copa del mundo y en las demás los colores de la camiseta oficial del equipo.
- México: En una base nude, coloca ondulaciones que tengan las 3 franjas de la bandera y algunas estrellas doradas alrededor.
- Brasil: En algunas uñas haz un francés con el color de la selección, incorporando detalles en dorado, mientras que en el dedo anular agrega la bandera del país.
@laurita6042 World Cup Nails! 🇲🇽 #KickOff #13Days ♬ Dai Dai - Shakira
¿Qué día se jugará el Mundial del 2026?
Oficialmente, el Mundial 2026 va a iniciar el jueves 11 de junio, teniendo el partido inaugural en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), y el 19 de julio va a terminar formalmente el reconocido encuentro deportivo, descubriendo a los equipos vencedores.
Por lo tanto, estamos a pocos días de iniciar el evento, así que tienes suficientes días para ir al salón de belleza para hacerte las ideas de uñas mundialistas, con las que podrás apoyar a tu selección favorita.
@lulu.delseno Un matesito y el set más campeón del mundo🧉🌎Hay un plan mejor? Amé leer los comentarios del video anterior que muchas de ustedes no son futboleras, pero se harían este diseño igual por lo delicadas que quedaron🥹 #nails #uñasmundial #unasesculpidas #manicuristasargentina #uñas ♬ Pa' la Selección - La T y La M