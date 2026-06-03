5 ideas de uñas mundialistas para apoyar a tu selección favorita

Estamos a pocos días de iniciar el mundial de fútbol 2026, siendo un evento deportivo importante en todos los países, ya que los equipos de cada país se van a enfrentar en el campo para posicionarse y conseguir el preciado trofeo. Una gran oportunidad para usar ideas de uñas mundialistas y apoyar a tu selección favorita.

Ventaneando | Programa completo 3 de junio de 2026

Para que te unas a la fiebre por el soccer, te detallaremos 5 alternativas que puedes usar, alternativas creativas para lucir una mano espectacular en la semana.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Son muchos los países que van a participar, por eso te vamos a proporcionar 5 ideas de uñas mundialistas; aunque mencionaremos solamente 5 países, son diseños que puedes acoplar a tu selección favorita, así podrás apoyarlos desde tu casa:

Portugal: En una base roja, en una uña, agrega un balón de soccer, mientras que a otras, agrégales detalles en verde oliva.

Colombia: En unas ondulaciones abstractas añade los colores de la bandera, junto a destellos en dorado y en la cutícula pega unos cristales.

Argentina: En una base nude, agrega en una uña un sol dorado, en otra la copa del mundo y en las demás los colores de la camiseta oficial del equipo.

México: En una base nude, coloca ondulaciones que tengan las 3 franjas de la bandera y algunas estrellas doradas alrededor.

Brasil: En algunas uñas haz un francés con el color de la selección, incorporando detalles en dorado, mientras que en el dedo anular agrega la bandera del país.

¿Qué día se jugará el Mundial del 2026?

Oficialmente, el Mundial 2026 va a iniciar el jueves 11 de junio, teniendo el partido inaugural en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), y el 19 de julio va a terminar formalmente el reconocido encuentro deportivo, descubriendo a los equipos vencedores.

Por lo tanto, estamos a pocos días de iniciar el evento, así que tienes suficientes días para ir al salón de belleza para hacerte las ideas de uñas mundialistas, con las que podrás apoyar a tu selección favorita.