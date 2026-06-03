Cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años con sombras azules

Cuando hablamos sobre cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años, usualmente se recomienda el uso de sombras muy claras y con brillos muy suaves, por lo que solemos pensar que no se pueden usar otras tonalidades, ya que generarán un efecto negativo.

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Sin embargo, no es así, ya que puedes usar esos tonos sin ningún problema; es así que te detallaremos cómo aplicar las sombras azules a esa edad para lucir una mirada moderna y favorecedora.

¿Cómo maquillar los ojos a los 60 años?

Es posible usar sombras azules para maquillar los ojos a partir de los 60 años; el secreto para que se luzca una mirada elegante consiste en la técnica y en la selección de tonalidades que se hacen. Por eso Gemini recomienda hacer lo siguiente:

Paso más importante: No puede faltar la preparación del párpado; aplica una prebase de ojos o un corrector y sellamos con polvo traslúcido. Base neutra: Aplica un tono marrón suave o beige en la cuenca del ojo, difumina hacia arriba y afuera. Aplica azul en solo el tercio exterior del ojo en forma de “V” invertida, o muy cerca de la línea de pestañas, como si fueras a crear un delineado. Con una brocha limpia y suelta, difuminamos los bordes de hacia. Agrega una sombra beige, champán o vainilla en el lagrimal.

¿Qué colores debemos evitar a los 60 años?

Gemini detalla que al maquillar los ojos con sombras azules hay que tener cuidado, en especial a partir de los 60 años, para evitar un aspecto avejentado o poco favorecedor. Ten cuidado con los siguientes puntos: