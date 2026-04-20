Concursante de reality show se entera en vivo que su padre falleció: VIDEO

En un momento donde los realities volvieron con fuerza a nivel latinoamericano, en Brasil sucedió algo totalmente fuera del presupuesto a escasos días de suceder la gran final. Allí se le notificó a la concursante Ana Paula Renault, que su papá había fallecido. Aunque en un principio la familia se negó a que la participante se enterara, la producción del programa decidió darle la noticia. Ante eso, la reacción fue tomada como sorpresiva para muchos.

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¿Qué pasó con esta concursante y su padre fallecido?

Los programas tipo reality tomaron una nueva fuerza a nivel continental y esto se rectifica con el caso de las vueltas de diferentes programas o la creación de nuevos. En ese sentido, la polémica siempre se hace presente. En este caso, por el trágico final del papá de una de las concursantes, quien se enteró en vivo del final del hombre de 96 años.

Se indica que la familia en un inicio quiso que Ana Paula llegara a la final (el programa termina el próximo martes 21 de abril) sin el conocimiento de dicho asunto. Sin embargo, la producción decidió llevarla a un lugar en privado y contarle del fallecimiento, pues además la concursante firmó en su contrato que debían avisarle de cualquier situación grave, la cual se presentó.

Ante la noticia, evidentemente se hizo conversación alrededor de Ana Renault y algo tan fatídico a unos días de clasificarse a la final del programa. Sin embargo, las redes sociales se sorprendieron realmente al momento de enfrentarse con la reacción de la mujer, que decidió quedarse y concursar hasta el final.

¿De qué murió el papá de la concursante de este reality?

Con 96 años, el señor presentó complicaciones de salud desde principios de abril. Fue llevado al Hospital Felício, Rocho en Brasil y allí murió, se indica que tras presentar deshidratación y una infección por las vías urinarias. En ese sentido, el padre de Ana quería que su hija continuara hasta donde llegara en el programa, por lo que también fue parte de la decisión de la concursante, quien decidió no salirse y buscar suerte para ganar el programa.