Revelan detalles de la supuesta infidelidad de Nodal

Desde hace un par de días se ha dado a conocer que la relación de Nodal con la hija de Pepe Aguilar podría estar en una posible crisis, en especial al divulgarse rumores fuertes. Uno de ellos es una supuesta infidelidad del sonorense, lo que podría ser uno de los motivos de su separación.

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Se han revelado importantes detalles sobre dicha relación misteriosa; te detallaremos toda la información que se conoce sobre los inesperados sucesos de la pareja mediática.

¿Qué pasó con Christian Nodal?

No olvidemos que Nodal se iba a casar con Ángela Aguilar en el 2026, pero no se pudo lograr por la situación de inseguridad que se vive en el país. Sin embargo, el periodista Javier Ceriani detalló que esa inesperada decisión tendría un trasfondo más intenso.

Explica que ese cambio se relaciona con una supuesta infidelidad del cantante sonorense con una cantante dominicana que vive en Miami. Dentro de los detalles, explicaría que ese vínculo se formó hace tiempo atrás, donde ambos tienen encuentros cortos, pero hasta el momento no se cuenta con evidencia al respecto.

Aunque es una noticia que le ha dado la vuelta a las redes sociales por lo inesperado, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a las redes sociales para hablar al respecto, ya sea para desmentir o confirmar la supuesta infidelidad.

¿Cuándo es la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Fue Nodal quien en una entrevista en un medio internacional explicó que ya tenía contemplado casarse con Ángela Aguilar en mayo, pero que decidieron aplazar la fecha debido a la situación de inseguridad que se vivía en México, específicamente en Zacatecas, lugar en el que deseaban hacer la ceremonia religiosa.

Dentro de los detalles que compartió, relata que a él y su pareja ya les había tocado vivir una situación de inseguridad en Zacatecas. En febrero iban de camino al aeropuerto en territorio zacatecano, se atravesaron en un ataque armado, por lo que tuvieron que regresar al rancho de Pepe Aguilar para poder resguardarse.