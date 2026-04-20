5 Diseños de uñas infantiles sencillas y llamativas para celebrar el Día del Niño este 30 de abril del 2026

El Día del Niño ya está a la vuelta de la esquina y la moda será una de las grandes tendencias para este 2026. Este 30 de abril ningún outfit estaría completo sin una apuesta de diseño de uñas infantiles, sencillas y que aporten higiene y salud a las manos.

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Toma en cuenta que, a diferencia de las manos adultas en la manicura para pequeños, se prioriza la seguridad, evitando lastimar las cutículas y procurando el bienestar del menor.

5 ideas de uñas para celebrar a los grandes el Día del Niño 2026.

Uñas sencillas con flores

Dentro de la manicura para infantes una de las tendencias para este Día del Niño durante la temporada de Primavera Verano, son los temas en flores, los cuales no solo son festivos si no que pueden ser sencillos de implementar mediante stickers o pequeñas decoraciones con barniz.

Uñas sencillas con flores

Uñas colores neutro

Dentro de la manicura actual los tonos neutro siguen siendo la gran tendencia, pues no solo son limpios y armoniosos con cualquier atuendo, sino que también aportan color a las manos sin llevar el detalle al exceso, lo que los convierte en una apuesta perfecta para aportar un detalle sencillo a las celebraciones.

Uñas colores neutro

Uñas base pastel con detalles de animales

Dentro de esta idea de uñas se apuesta por un diseño un poco más elaborado. Comienza con una base en tono pastel que puede transformarse con pequeñas rayas o manchas que hagan alusión a un diseño inspirado en la fauna o las mascotas.

Uñas con diseño de princesa

Este es sin duda uno de los favoritos para las pequeñas del hogar. La manicura de princesas por lejos que parezca puede ser muy sencilla si se importa por detalles minimalistas como estrellas, coronas o tonos que asemejan a los grandes vestidos de sus princesas favoritas.

Uñas con diseño de princesa

Uñas con toque festivo

Si buscas salir un poco fuera de lo común puedes optar por una manicura más colorida que aporte visibilidad a las manos. juega con diferentes tonos en dos o tres uñas y agrega detalles minimalistas que transformen por completo el diseño.

Este Día del Niño del 2026 la tendencia es el cuidado de las uñas por lo que estas ideas si se implementan con atención al bienestar y la salud de los menores pueden ser un gran toque de color que celebre la alegría de los infantes.