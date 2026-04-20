Mariana Echeverría impacta con cambio físico

Mariana Echeverría, la reconocida comediante de la televisión en México, tras vivir un largo periodo de polémica, tuvo que hacer un largo proceso de cambio, en especial después de que desapareció por un corto tiempo de los programas televisivos.

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En sus redes sociales se ha encargado de demostrar el cambio físico que ha tenido, documentando el ejercicio y la dieta que realiza, pero dichas acciones provocaron ciertas críticas. Te contamos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó con Mariana Echeverria?

Desde su cuenta de Instagram, Mariana Echeverria se ha encargado de mantenerse activa, donde publica todo tipo de videos de humos y fotos en donde la vemos en un gimnasio, demostrando el cambio físico que ha demostrado, en especial después de tener dos embarazos.

En una publicación realizada el 24 de marzo, subió un carrusel de fotos, donde muestra los cambios que ha tenido su silueta a lo largo de los años. En el texto, agradece a su cuerpo, quien se ha convertido en su hogar y se ha encargado de crear vida.

Dentro del mensaje que dejó, detalla que las críticas siempre se harán presentes, sin importar si estás flaca o gorda; resaltan que siempre habrá algo que decir, por lo que ella acepta su cuerpo tal y como es. Dejando en claro su postura ante los comentarios que ha llegado a recibir sobre su aspecto.

Además de que en estos momentos se ha enfocado plenamente en construir su carrera en la creación de contenidos, en la que constantemente sube todo tipo de videos y fotografías, dejando a un lado todos los comentarios negativos que ha recibido.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Echeverria?

En las redes sociales de Mariana Echeverría, también sube imágenes de la familia que ha construido con su pareja, Óscar Jiménez, con quien lleva casada desde el año 2019. Hasta el momento, la feliz pareja cuenta con dos hijos.

Su primer hijo, llamado Lucca, nació en el 2020, mientras que su segundo hijo de nombre Leo nació en junio del 2025. En sus cuentas oficiales ha demostrado que ella no toma en cuenta las críticas, por lo que continúa demostrando su cambio físico a sus seguidores.