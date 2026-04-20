El inquietante mensaje que dejó famosa previo a ser encontrada en un lago sin vida

Bien dicen que la vida es un suspiro y el final llega cuando menos te das cuenta, incluso eso fue lo que esta ex locutora dejó como reflexión en sus redes sociales previo a morir. Justamente tras confirmarse el trágico deceso de la triatleta, muchos de sus seguidores y fisgones que acudieron al perfil de la también influencer se percataron de un mensaje que muchos catalogaron como una premonición. Esto decía el mensaje.

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¿La locutora sabía que iba a morir?

El caso de Mara Flavia Araujo está dejando bastante huella en el entorno mediático, pues era una locutora que dejó ese camino para convertirse en atleta de alto rendimiento. La brasileña de 38 años se dedicaba al Triatlón y lamentablemente la prueba que la dejó sin vida es una conocida como IronMan, donde precisamente desapareció en la competencia desarrollada en Houston, Texas.

Sin embargo, en lo que muchos se están fijando es en el mensaje reflexivo que dejó a unos días de su trágica muerte. Allí llamaba a sus seguidores (poco más de 61, 000 mil en Instagram) a disfrutar de la vida, pues es un viaje más rápido de lo que suele pensarse. Ante eso, muchos aseguraron que fue una premonición y que la atleta sentía que se acercaba su final.

Esto colgó en sus redes sociales hace unos días: “Disfruta del viaje en tren bala que es la vida. Y aún con la velocidad de la máquina, oscureciendo el paisaje, mira por la ventana, porque en cualquier momento el tren te dejará en la estación eterna“.

¿Cómo fue la muerte de esta ex locutora?

La disciplina del Triatlón combina tres deportes (natación, ciclismo y carrera a pie) y es bastante exigente en el ámbito físico. Ante eso, Mara desapareció mientras se desarrollaba la competencia en el lago Woodlands, encontrando su cuerpo sin vida en la parte de aguas turbias de dicho cuerpo de agua. El cuerpo de la ex locutora fue reconocido por su hermana. Algunos medios dictan que llevaba unos años con problemas médicos, pero no se especificó en qué ámbito llegaron dichas situaciones.