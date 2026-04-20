Los 3 signos que se salvan del castigo del universo a partir del 20 de abril
Tendrán beneficios en la estabilidad y construcción; notarán que todo empieza a acomodarse y habrá milagros
Te contamos que Leo, Acuario, Escorpio y Sagitario estarían castigados por Tauro a partir de hoy 20 de abril, fecha que marca el inicio de su era astrológica cuando el Sol entra en su signo. Sin embargo, tres de ellos se salvarán tras la intensa y caótica energía de Aries.
De acuerdo con la astrología, son Tauro, Virgo y Capricornio los que serán favorecidos por la energía de estabilidad y construcción. La energía de Tauro les resulta natural, así que todo empieza a acomodarse: estabilidad emocional, claridad en decisiones y avances concretos en dinero o trabajo.
¿Qué significa “salvarse” para los signos en la era de Tauro?
Los signos que se “salvaron” en la era de Tauro dejarán de sentir presión constante gracias a las vibras naturales de los taurinos. Podrán ver soluciones, estabilidad y pequeños logros que les devolverán la confianza.
¿Cómo reaccionarán los signos a la era de Tauro?
A partir de hoy 20 de abril, los signos de agua como Cáncer y Piscis encontrarán contención y seguridad en sus decisiones después de semanas intensas. Verán calma, apoyo emocional y oportunidades para sanar relaciones.
Aries, por su parte, dejará de ser protagonista y entra en una especie de castigo que se materializa como un “aterrizaje” después de un viaje intenso.
Para Géminis y Libra, que son signos de aire, se espera que bajen el estrés con una energía taurina que ayudará a tomar decisiones más firmes y a estabilizar los vínculos.
No obstante, Leo, Acuario, Escorpio y Sagitario siguen enfrentando decisiones difíciles, confrontaciones o cambios necesarios que el universo les está empujando a superar.
¿Por qué estos signos están castigados en la era de Tauro?
Tauro “castiga” a los cuatro signos mencionados porque su energía es de tierra, lo que significa que no promete, sino que exige resultados. Su energía es lenta, pero firme y contundente.
Obligará a todo el círculo zodiacal a construir y a enfrentarse a lo que han creado en los últimos meses.