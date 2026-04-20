Los 3 signos que se salvan del castigo del universo a partir del 20 de abril

Te contamos que Leo, Acuario, Escorpio y Sagitario estarían castigados por Tauro a partir de hoy 20 de abril , fecha que marca el inicio de su era astrológica cuando el Sol entra en su signo. Sin embargo, tres de ellos se salvarán tras la intensa y caótica energía de Aries.

De acuerdo con la astrología , son Tauro, Virgo y Capricornio los que serán favorecidos por la energía de estabilidad y construcción. La energía de Tauro les resulta natural, así que todo empieza a acomodarse: estabilidad emocional, claridad en decisiones y avances concretos en dinero o trabajo.

Los signos que deben cuidarse del 20 de abril al 20 de mayo.|(ESPECIAL/Gmini)

¿Qué significa “salvarse” para los signos en la era de Tauro?

Los signos que se “salvaron” en la era de Tauro dejarán de sentir presión constante gracias a las vibras naturales de los taurinos. Podrán ver soluciones, estabilidad y pequeños logros que les devolverán la confianza.

¿Cómo reaccionarán los signos a la era de Tauro?

A partir de hoy 20 de abril, los signos de agua como Cáncer y Piscis encontrarán contención y seguridad en sus decisiones después de semanas intensas. Verán calma, apoyo emocional y oportunidades para sanar relaciones.

Aries, por su parte, dejará de ser protagonista y entra en una especie de castigo que se materializa como un “aterrizaje” después de un viaje intenso.

Tauro cambiará la energía de los signos a partir del 19 de abril de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

Para Géminis y Libra, que son signos de aire, se espera que bajen el estrés con una energía taurina que ayudará a tomar decisiones más firmes y a estabilizar los vínculos.

No obstante, Leo, Acuario, Escorpio y Sagitario siguen enfrentando decisiones difíciles, confrontaciones o cambios necesarios que el universo les está empujando a superar.

¿Por qué estos signos están castigados en la era de Tauro?

Tauro “castiga” a los cuatro signos mencionados porque su energía es de tierra, lo que significa que no promete, sino que exige resultados. Su energía es lenta, pero firme y contundente.

Obligará a todo el círculo zodiacal a construir y a enfrentarse a lo que han creado en los últimos meses.