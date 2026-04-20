5 trucos para hacer que el barniz de supermercado te dure más tiempo, son fáciles y sencillos

Tener una manicura perfecta por varios días sin tener que ir al salón de belleza o con la manicurista es posible, aún recurriendo a los barnices de supermercados, ya que existen pequeños cambios en la aplicación que pueden hacer la gran diferencia en la duración y brillo.

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A continuación te dejamos 5 trucos para aplicar tu barniz y tus uñas queden recien salidas del salón de belleza, lo mejor es que puedes lograr este efecto de uñas perfectas desde la comodidad de tu sala y de manera económica



Limpia las uñas:

Antes de aplicar cualquier barniz, esmalte o brillo que compraste en el supermercado, farmacias o mercado asegúrate que este en buenas condiciones, después revisa que tus uñas estén completamente limpias y libres de grasa. Puedes usar un poco de alcohol, quitaesmalte o vinagre de manzana en una bolita de algodón y comienza a retirar los residuos que puedan quedar en las uñas, limpia una por una y deja secar. Con esta limpieza profunda harás que el barniz se adhiera mejor y dure por mucho más tiempo. |Pexels Aplica capas delgadas:

Uno de los errores más comunes es aplicar constantemente capas gruesas de barniz. Lo ideal es aplicar una ligera capa, dejar secar y repetir el procedimiento por dos o tres veces más. Con este tipo de aplicación evitarás que el esmalte se levante o forme burbujas.

|pexels Sella las puntas:

Un truco clave para hacer que el color en tus uñas permanezca por más tiempo es pasar el pincel o brocha del barniz por la punta de la uña, este pequeño detalle evita que el esmalte se desgaste rápidamente en la zona más expuesta.

|Pexels Usa una capa de brillo:

El top coat no solo aporta brillo tambi´pen sirve como protector de color, el reaplicarlo cada dos o tres días puede extender la duración de tu manicura significativamente.

|Pexels Evita el agua caliente después de aplicar el barniz:

Si eres de las que ´piensas que si te pintas las uñas y después recurres a lavarlas con agua caliente para retirar el exceso que se quedó en la cutícula, estas haciendo que tu trabajo se arruine, por lo que te recomendamos que después de varias horas donde ya está completamente seco el barniz puedes lavar con agua totalmente fría, no solo evitarás que se deforme la aplicación, sino que proteges que el color dure más.

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