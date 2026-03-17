Captan a sobrina de Poncho DeNigris viendo el Ring Royale durante la gala de los Oscar 2026

Este fin de semana estuvo lleno de emociones al ver una programación donde se juntaron varios eventos de entretenimiento provocado que en redes sociales se viralizara cómo el público cambiaba de canales o tenían transmisiones simultáneas viendo los Oscar o Ring Royale, sin embargo, la sobrina de Poncho DeNigris fue quien acaparó las miradas al darse a conocer que fue captada viendo las peleas de box desde la ceremonia de la Academy Awards 2026.

Previamente, Andrea DeNigris había publicado un video en su cuenta de TikTok que tenía ganas de estar en el evento que organizó su tío en Monterrey donde se enfrentarían arriba del ring influencers, presentadores y actores, sin embargo, por motivos de trabajo no podía estar ahí y mucho menos poder apoyar físicamente a su hermano que se enfrentaría esa noche.

Mas tarde se dio a conocer que la creadora de contenido se encontraba en Los ángeles, California, Estados Unidos ya que fue invitada a la ceremonia de gala de los Oscar donde se premia a los mejor del cine.

Como ya saben no estoy en México entonces no voy a poder asistir al Ring Royale, yo moría por ir....neta muero por estar ahí pero me salió trabajo acá en Los Ángeles voya a estar así un ojo en el Ring Royale y otro en los Oscars

¿Cómo reaccionó Andrea DeNigris a la pelea de su hermano en el Ring Royale?

Tras revelar que no se encontraba en México, la sobrina de Marcela Mistral y PonchoDeNigris compartió a través de redes sociales que mientras se encontraba entre el publico que asistió a la gala de ceremonia de los Oscar 2026, se tomó un momento para ver desde su celular la transmisión de la pelea donde se estaba enfrentando su hermano, el influencer, Aldo DeNigris contra el presentador peruano Nicola Porcella.

Al publicar este video donde escribió: "con un ojo en Ring Royale y otro en los oscar" varios internautas dejaron sus comentarios, los cuales estuvieron divididos, unos señalaron que era una falta de respeto que hiciera eso mientras se encontraba en la ceremonia, hubo otros que aplaudieron que se encontraba apoyando a su familia desde la distancia.

Aunque parece que el video solo fue con el fin de entretener y subir material a sus redes, más tarde la originaria de Monterrey, Nuevo León subió otro video donde se aprecia ver que ya se encuentra en su hotel viendo la repetición de la pelea, durante la grabación hizo varios comentarios donde reconoce el esfuerzo de su hermano, así como a los comentarios que hizo su abuela "Doña Alegría"