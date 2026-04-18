Así puedes transformar completamente tus paredes

Los diseñadores han puesto el foco en las paredes ya que dejaron de ser un simple fondo. Con algunos cambios puedes lograr cambiar la energía del ambiente sin necesidad de hacer grandes cambios que conlleven a una obra.

Se lo llevó para enviciarlo | Programa del 17 de abril 2026 de Acércate a Rocío

En esta nota te vamos a contar sobre algunas ideas que te ayudarán a cambiar tus paredes con estrategia. Es importante poder jugar con las texturas y ver en cada espacio una oportunidad.

¿Cómo transformar las paredes?

Si quieres transformar tus paredes puedes tener en cuenta lo siguiente:

Pinturas con efecto: más que un color

Deja de lado las paredes lisas y uniformes por lo que puedes utilizar las pinturas con textura o efecto. Opta por acabados tipo cal hasta degradados suaves o formas geométricas.

Ten en cuenta que se aconseja elegir una sola pared para intervenir y mantener el resto neutro. Así podrás lograr impacto sin recargar.

Galerías de arte personalizadas

Otra intervención es la de obtener una galería, pero ya no se trata solo de colocar cuadros sin sentido, sino que puedes sumar fotos, ilustraciones, objetos y también textiles.

Antes de colgar, prueba la composición en el piso o marca con cinta en la pared para visualizar el resultado.

Revestimientos livianos y fáciles de instalar

También puedes optar por paneles autoadhesivos, listones de madera o revestimientos 3D para cambiar tus paredes sin hacer obras costosas Aportan textura y profundidad en pocos pasos.

Puedes utilizarlas en sectores puntuales (como detrás del sillón o la cama) para crear foco visual.

Murales y papeles pintados con personalidad

Aquí nos encontramos con una gran idea para brindar modernidad a tus paredes, puedes optar por diseños botánicos, geométricos o abstractos. También puedes animarte a un mural, ya sea pintado o vinílico. Elige un diseño fuerte, equilíbralo con muebles y textiles más simples.

Estantes y objetos que decoran

Por último, tienes la opción de colocar estantes flotantes, repisas o módulos permiten sumar decoración y almacenamiento al mismo tiempo. A su vez puedes combinar libros, plantas y objetos en distintas alturas para lograr dinamismo visual.