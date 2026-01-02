Ángela Aguilar abofeteó a Nodal y así reaccionó el cantante

Sin dudas en el 2025 quienes estuvieron constantemente en el ojo de la crítica fueron Ángela Aguilar y Christian Nodal. Tras anunciar su amorío pues el público se puso en su contra y los han criticado constantemente.

A pesar de haber atravesado por momentos muy difíciles, Ángela y Nodal han seguido su camino juntos mostrando los felices que son. Así es que la joven cantante ha llamado la atención tras compartir un video en donde se ve dándole una “cachetada” a su esposo.

¿Por qué Ángela Aguilar abofeteó a Nodal?

Ángela Aguilar compartió un video en el cual hizo una recopilación de los momentos más importante de su 2025. Allí se pueden ver algunas presentaciones que realizó, momentos con Kunno y con su familia.

Sin dudas en este clip iban a estar presentes video y fotos con Christian Nodal. En una parte se pudo ver como Ángela le dio una fuerte “cachetada” a Nodal, pero en realidad estaban jugando al juego del “tortillazo”.

El juego en cuestión consiste en que quien pierda en una ronda de preguntas, se le da con una tortilla un golpe en la mejilla, pero dentro de la boca sostienes una bocanada de agua lo que hace que termines escupiendo el líquido.

De esta manera se puede ver a Nodal y Ángela sostener una tortilla grande de color verde, cuando la cantante le da un golpe a su marido. Luego se puede ver a los enamorados muy felices tomados de la mano, llegando a un lugar vestidos con mucha elegancia.

Este fue el mensaje de Ángela para despedir el 2025

Ángela Aguilar compartió una publicación en el que compartió un video con el siguiente mensaje:

"Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz. Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda”.

