¿Y Nodal? Ángela Aguilar es grabada con este cantante de regional

El mundo digital no deja que cualquier información relacionada con Ángela Aguilar pase desapercibida. Ahora, un video que se publicó de manera aislada, causó controversia al tener a la joven junto con Carín León. Y muchos además preguntaron de manera quisquillosa el por qué de la ausencia de Christian Nodal. ¿Qué pasó con este video que rápidamente se viralizó?

¡Así te puedes vestir para celebrar el Año Nuevo Chino! Checa esta pasarela de Ponte Bonita

¿Ángela Aguilar y Carín León salieron juntos?

En medio de un evento violento que se vivió cerca del rancho donde Ángela y Christian viven, salió un video que causó extrañeza entre los usuarios de las redes sociales. Allí se vio a la joven de 22 años “aventándose un palomazo” con el referente del regional mexicano, Carín León.

De manera bastante casual se percibe a la hija de Pepe Aguilar cantando el tema Vete Yendo, que es una colaboración entre los artistas. Sin embargo, muchos de los seguidores indicaron la ausencia de El Forajido, por lo que comenzaron ciertos comentarios de burla hacia la pareja que siempre ha estado en boca de todos… y con mucha hostilidad incluida.

Sin embargo, otros tantos están aclarando que este video seguramente es del 2023. Ese año fue cuando el tema mencionado salió en colaboración. En ese momento - al menos de manera oficial - Christian y Ángela no eran pareja. Uno de los argumentos más fuertes de que el video es pasado, es el look de la cantante, que en esa época tenía el pelo corto.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran bien?

Lejos de todos los movimientos mediáticos donde siempre son atacados y en mención, causó extrañeza el silencio alrededor de la pareja tras el evento violento presentado en la zona donde se encuentra el rancho de Pepe Aguilar y la casa de Ángela. En las horas recientes se filtró un video de cómo las autoridades apoyaron a los famosos a desalojar su casa, pues existió un operativo que terminó con fuego cruzado.

Pero los reportes indican que la pareja nunca estuvo en peligro, pues circuló información de un supuesto ataque en contra de la familia Aguilar, lo cual fue una mentira.