¿Ángela Aguilar y Christian Nodal cancelaron su boda religiosa? Pepe Aguilar da una CONTUNDENTE respuesta

En medio de crecientes rumores sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar fue cuestionado ante las cámaras de Ventaneando. El intérprete de regional mexicano fue contundente en su respuesta sobre una presunta cancelación de la boda religiosa entre su hija y yerno.

En los últimos días han circulado versiones que aseguran que la pareja se separó, que han borrado fotos juntos de redes sociales o incluso que Ángela ya corrió a Nodal del rancho de Zacatecas donde vivían. También se ha asegurado que la boda religiosa de la pareja, que estaba programada para mayo de 2026, no fue suspendida por cuestiones de seguridad (como se había dado a conocer), sino cancelada. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por ellos.

"No soy el vocero de Ángela", dice Pepe Aguilar

Abordado por Ventaneando durante un evento ecuestre en CDMX, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre si la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal había sido cancelada. "Mira, no soy el vocero de Ángela", respondió el intérprete. "Pregúntale a Ángela".

El cantante de "Por mujeres como tú" dio la misma respuesta ante la insistencia sobre el tema. De esta manera no ha confirmado ni tampoco negado que la boda ya no se vaya a realizar o que haya una ruptura entre Ángela y Nodal.