Ángela Aguilar COMPARA ir al gym con rezar: “El músculo crece con constancia y el alma también”

La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar volvió a generar conversación en las redes sociales luego de que compartiera una reflexión personal a través de su canal de difusión de WhatsApp donde comparó la constancia en el gimnasio con el fortalecimiento de la fe.

La esposa de Christian Nodal decidió pasar un rato con sus seguidores compartiendo que vio algo que le gusto mucho: “El gimnasio y la oración se parecen mucho. El músculo crece con constancia y el alma también”, aunque fue aceptado por varios, hubo quienes reaccionaron con risas a sus palabras.

¿Por qué Ángela Aguilar comparó la fe con el gimnasio?

La joven artista utilizó la analogía del ejercicio físico para explicar que la fe, al igual que los músculos se desarrolla con práctica y compromiso, aunque uno se encuentre cansado o no vea los resultados de una manera inmediata.

El músculo crece con la constancia y el alma también. Vas al gym o haces ejercicio, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados rápidos. La fe funciona igual

La publicación que fue compartida la tarde de este miércoles 11 de marzo de 2026, llamó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar a sus palabras. Sin embargo, la intérprete de “La llorona” ignoró las reacciones de burla y concluyó celebrando que ya se estaba a mitad de semana y deseaba que se termine con “bonita energía”.

|Captura de pantalla

En su canal, la cantante suele compartir pensamientos personales, mensajes motivacionales y la forma en la que vive el día a día, así como los momentos íntimos que pasa a lado de su familia y pareja.

¿Cómo ha sido la postura de Ángela Aguilar frente a la fe?

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar habla abiertamente sobre temas personales y espirituales, así como la importancia de la familia, las tradiciones y la fe en su vida, pues en diversas ocasiones en publicaciones o entrevistas ha compartido que su espiritualidad forma parte de su formación familiar y de los valores con los que creció dentro de la dinastía Aguilar.

Debido a esta inclinación se espera que próximamente se una en matrimonio con el cantante sonorense Christian Nodal, pues aunque ya han confirmado que se realizará la boda religiosa sin dar fecha exacta.