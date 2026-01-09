Estos son los pueblos mágicos que debes visitar en 2026

La práctica del turismo es una de las más expandidas y en crecimiento a nivel mundial. Cada vez más personas descubren lo enriquecedor que es la experiencia de viajar y conocer diferentes lugares y culturas, siendo México uno de los destinos más destacados.

Entre sus atractivos más importantes, el suelo azteca se caracteriza por la belleza y mística de sus pueblos mágicos. Conocerlos se convierte en una experiencia inolvidable y es por eso que se ha empleado la Inteligencia Artificial (IA) para interiorizarnos sobre sus particularidades.

¿Los pueblos mágicos entre los mejores destinos?

La aplicación Gemini indica que “para este 2026, la lista de pueblos mágicos en México ha crecido a 181 destinos, consolidándose como el año clave para el turismo nacional con eventos como la Copa Mundial”.

La IA creada por Google afirma que “si buscas planear tus escapadas, las tendencias actuales se inclinan hacia el bienestar, la sostenibilidad y la conexión con el Tren Maya”.

¿Qué pueblos mágicos se destacan?

La Inteligencia Artificial analizó las diferentes opciones de pueblos mágicos y, en base a diferentes criterios, se encargó de definir cuáles son los ideales para visitar y conocer en 2026. En este punto, Gemini nombró a:



Izamal, Yucatán: Gracias a la conectividad del Tren Maya, este "Pueblo Amarillo" es el destino estratégico de 2026. Ofrece una mezcla perfecta de pirámides mayas en plena ciudad y gastronomía yucateca de primer nivel.

Mineral de Pozos, Guanajuato: Si buscas "detox digital", este antiguo pueblo minero es tendencia por sus retiros espirituales, campos de lavanda y paisajes que parecen de otro planeta.