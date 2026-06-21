El mejor lugar para hospedarte en Guadalajara si viajas para un partido del Mundial 2026

La máxima fiesta del fútbol llegó. Entre las ciudades de México que albergarán diversos partidos como parte de la justa veraniega se encuentra Guadalajara, Jalisco. Si tú o alguien que conoces está por viajar a un partido del torneo, la mejor opción para hospedarte es el Hotel One de Periférico Poniente, ya que se encuentra casi enfrente del Estadio Guadalajara.

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El Hotel One está ubicado en Periférico Pte. Manuel Gómez Morín, 7306, Zapopan, Jalisco. El inmueble se encuentra prácticamente frente al Estadio Guadalajara, lo que permite a los aficionados evitar largos traslados y ahorrarse el tráfico que suele hacerse durante eventos de gran magnitud, como lo es la máxima celebración del fútbol. Aquí te compartimos la dirección exacta:

Además de su buena ubicación, este lugar también destaca por sus precios accesibles, sus habitaciones funcionales y servicios que harán de tu estancia un período bastante cómodo. Dicho esto, el Hotel One es la opción ideal para alojarte si estás por visitar La Perla Tapatía, ya sea por motivos deportivos o si simplemente deseas conocer algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad, pues el inmueble está ubicado en una de las zonas con gran conectividad y fácil acceso a importantes vialidades.

El hospedaje evoluciona con la llegada de nuevas experiencias exclusivas

La hospitalidad ya no lo es todo al momento de elegir un buen hotel. Bajo esta línea, Posadas presentó Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences, una iniciativa que reúne 27 experiencias enfocadas al bienestar, la gastronomía, el entretenimiento y las actividades inmersivas, llevando el hospedaje a un nuevo nivel.

Esta propuesta llega como respuesta a la creciente demanda de viajeros que buscan experiencias auténticas y memorables durante sus viajes. “Con Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences buscamos elevar la experiencia del huésped a través de propuestas diferenciadas que fortalezcan nuestra conexión con ellos y redefinan el valor de la hospitalidad”, señaló Enrique Calderón, Vicepresidente de Operaciones de Posadas.