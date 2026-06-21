¿Cómo hacer una mayonesa perfecta? La receta al estilo MasterChef 24/7 para darle sabor a cualquier platillo

La mayonesa es uno de los aderezos más versátiles en la cocina y prepararla en casa puede marcar la diferencia en cualquier platillo. Al estilo de los grandes cocineros de MasterChef 24/7, lograr una textura cremosa y un sabor equilibrado es más sencillo de lo que parece. Sigue esta receta y acompaña tus platillos favoritos.

Receta MasterChef 24/7: La clave para una mayonesa perfecta

La clave para una mayonesa perfecta es mantener una buena proporción de ingredientes y añadir el aceite lentamente al principio para que emulsione correctamente. Con esta receta casera, cualquier comida puede adquirir un toque especial digno de un concurso culinario como MasterChef México 2026.

Ingredientes:



1 huevo a temperatura ambiente

200–250 ml de aceite suave (girasol o una mezcla de girasol y oliva suave)

1 cucharada de jugo de limón o vinagre

Sal al gusto

Opcional: 1 cucharadita de mostaza para dar sabor y ayudar a la emulsión

Método clásico (batidor o varillas):



Coloca el huevo, la sal y el limón o vinagre en un recipiente. Bate continuamente mientras agregas el aceite gota a gota al principio. Cuando la mezcla empiece a espesar, puedes añadir el aceite en un hilo fino sin dejar de batir. Ajusta la sal y la acidez al gusto.

Método con batidora de mano:



Pon en un vaso alto el huevo, la sal, el limón o vinagre y todo el aceite. Introduce la batidora hasta el fondo sin moverla. Enciéndela y mantenla quieta durante unos segundos hasta que la base emulsione. Cuando veas que la mayonesa se forma, levanta la batidora lentamente para incorporar el resto del aceite.

La mayonesa es uno de los aderezos más versátiles en la cocina.|Canva

Consejos para que no falle:



Usa todos los ingredientes a temperatura ambiente.

No añadas el aceite demasiado rápido al inicio.

Utiliza un recipiente estrecho y alto si empleas batidora de mano.

Si queda muy espesa, añade unas gotas de agua tibia y mezcla.

Los expertos recomiendan utilizar una batidora de mano y evitar moverla durante los primeros segundos para obtener una consistencia firme y homogénea. Además, añadir unas gotas extra de limón puede aportar frescura y realzar el sabor de carnes, ensaladas, pescados y botanas.

¿Qué hacer en caso de que se corte la mayonesa? Consejos de MasterChef

En caso de que se corte la mezcla, los expertos en cocina recomiendan poner una yema nueva en otro recipiente y añadir la mayonesa cortada poco a poco mientras se bate. Normalmente recuperará su textura cremosa. Otra recomendación es mantenerse refrigerada y consumirse preferentemente en 24–48 horas.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.