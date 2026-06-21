Frases cortas para felicitar en el Día del Padre 2026; ideales para mandar por Whatsapp, Instagram, Inbox, Facebook y TikTok
Este 21 de junio se celebra el Día del Padre en México. Aquí te compartimos algunas frases cortas para felicitar y compartir por Whatsapp, Instagram, Facebook y más.
El Día del Padre llegó. Como es tradición cada tercer domingo de junio en México, este fin de semana miles de familias se reunirán para celebrar y reconocer la labor de los padres en la crianza y vida de los hijos. Hoy en día, mantenerte en contacto con tus seres queridos es más sencillo gracias a la tecnología. Dicho esto, a continuación te compartimos algunas frases cortas para felicitar este Día del Padre: son ideales para mandar por apps móviles, como WhatsApp, Instagram, Facebook y demás aplicaciones.
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Día del Padre 2026: frases cortas para felicitar y mandar por Whatsapp, Instagram, Inbox, Facebook y Tiktok
Estas frases son perfectas para expresar afecto y reconocimiento a las figuras paternas, así que elige la que más sea de tu agrado y comparte con ese ser querido en este día tan especial. Ya sea que las envíes por WhatsApp, como mensaje directo en Facebook, o las uses como descripción para una publicación en Instagram, aquí te las compartimos:
- Feliz Día del Padre al hombre que me dio la vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí
- Papá, eres mi mayor inspiración. Por tí intento ser mejor día con día. Feliz Día del Padre. Te amo
- Gracias por todo tu amor, trabajo y dedicación. Te amo hoy y siempre. Feliz Día del Padre
- Eres de las personas más importantes para mí. No hay palabras para describir el amor y admiración que siento por ti. Gracias por todo. Te amo
- Eres mi superhéroe. Gracias por estar presente en cada momento de mi vida. Te adoro
- Gracias por ser un ejemplo a seguir. No sabes cuánto te admiro. Gracias por tu sacrificio y amor. Feliz día
- Feliz Día del Padre al hombre más importante y querido para mi. Te celebro hoy y todos los días. Te amo
- Papá, gracias por ser mi guía, por tu sabiduría y amor infinito. Me has enseñado a nunca rendirme. Te quiero muchísimo
- Feliz día a mi protector, mejor amigo y maestro. Te amo, papá
- Eres un ser humano increíble. Gracias por darlo todo sin esperar nada a cambio. Te amo, papá. Feliz día
¿Por qué se celebra el Día del Padre en México?
Los orígenes del Día del Padre datan de 1910 en Estados Unidos. En aquel año, una mujer de nombre Louise Smart Dodd buscó reconocer la labor de su padre, un veterano de la guerra civil, pero no fue hasta 1972 que la conmemoración quedó oficialmente instaurada el tercer domingo de junio. Posteriormente, esta fecha fue adoptada por México.