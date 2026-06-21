5 consejos para emplatar y lucirte al estilo MasterChef 24/7

Existe solo una delgada línea entre una cena ordinaria en casa de una verdadera experiencia gastronómica digna de etiqueta. Muchas veces, esa diferencia no radica únicamente en las horas que pasaste frente a la estufa ajustando el sazón, sino en el impacto visual del primer encuentro. La máxima de los grandes críticos culinarios nunca falla: el amor y el apetito entran, irremediablemente, por los ojos.

Dentro de la cocina de MasterChef 24/7 , el montaje es la prueba definitiva donde se demuestra la sofisticación de un cocinero. Al respecto, la respetada Chef Lili ha sido sumamente enfática en sus clases, recordando que el éxito depende de un balance entre: las proporciones en el plato, el juego inteligente de las texturas en el paladar y la altura para desafiar la gravedad del plato.

¿Cuáles son los 5 tipos de emplatado?

Por otro lado, los expertos de Cookstorming revelan estas técnicas de composición que revolucionarán tus montajes y te harán lucir como toda una profesional del diseño culinario.

Emplatado simétrico: Si tu objetivo es transmitir elegancia clásica, orden y pulcritud, la simetría es tu mejor aliada. En este tipo de montaje, el peso de los elementos se reparte de manera equitativa a lo largo y ancho de la vajilla, creando un efecto espejo. Estas composiciones geométricas y perfectas le regalan al comensal una reconfortante sensación de serenidad y equilibrio absoluto.

Emplatado Rítmico: Para quienes buscan romper con lo tradicional y arriesgarse con una propuesta sumamente impactante y llena de vida, el ritmo es la respuesta. Esta técnica consiste en realizar repeticiones exactas del mismo diseño o patrón a lo largo de la superficie. Al jugar con elementos idénticos en serie, se aporta un dinamismo visual que guía la mirada de forma divertida.

Composición Triangular o Romboidal: ¿Cómo lograr que tus invitados no puedan quitarle la vista de encima a tu creación? Diseñando estructuras geométricas ocultas. La triangulación o el diseño en rombo es un truco maestro de la psicología visual que evita por completo que el ojo salga del perímetro del plato. Al colocar las guarniciones, la proteína y las decoraciones formando estas aristas, la mirada del comensal recorre una y otra vez la superficie, "rebotando" de un elemento a otro de forma orgánica.

Composición Asimétrica: La dispersión o composición asimétrica puede parecer la alternativa más fácil del manual, pero requiere de una gran intuición estética. El juego se trata de disponer los ingredientes sin un orden aparente o tradicional. Sin embargo, el verdadero secreto de los chefs de MasterChef 24/7 radica en la combinación precisa de colores vibrantes, volúmenes y texturas para alcanzar un caos armónico. Lo ideal es añadir sutilmente un hilo conductor —como un brote verde, unas flores comestibles o una línea de salsa— que comience en la base y guíe el ojo en una curva perfecta hacia el elemento principal.