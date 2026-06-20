MasterChef 24/7: Los 5 estilos de manicura sencillos y de poco cuidado perfectos para cocineras o chefs

La cocina profesional exige precisión, disciplina y, sobre todo, altos estándares de higiene. Por ello, las manos de cocineras y chefs no solo deben mantenerse impecables, sino también lucir prácticas y cómodas para enfrentar largas jornadas entre fogones. Estos son los cinco estilos de manicura sencillos y de poco cuidado ideales para quienes viven al ritmo de un auténtico MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7: 5 estilos de manicure perfectos para cocineras o chefs

Aunque las tendencias en nail art evolucionan constantemente, los expertos coinciden en que las uñas cortas y de mantenimiento sencillo son las mejores aliadas dentro de una cocina como la de MasterChef México 2026.

1. Manicura natural con brillo transparente: Este estilo se ha convertido en uno de los favoritos entre las profesionales de la gastronomía. Consiste en mantener las uñas cortas, perfectamente limadas y aplicar únicamente una capa de brillo transparente que aporta un acabado limpio y elegante sin requerir retoques frecuentes.

Para cocineras o chefs, la manicura ideal combina higiene, seguridad, comodidad y un aspecto profesional.|Canva

2. Uñas nude: Los tonos beige, rosa palo o arena ofrecen una apariencia sofisticada y discreta. Además de combinar con cualquier uniforme, las pequeñas imperfecciones o el crecimiento de la uña son menos visibles, lo que reduce la necesidad de mantenimiento constante.

3. Manicura francesa fina: La clásica francesa nunca pasa de moda, pero para las chefs la clave está en optar por una versión minimalista: uñas cortas y una línea blanca muy delgada. El resultado es un look profesional, pulcro y atemporal.

4. Acabado mate natural: Para quienes buscan una alternativa moderna, el efecto mate en tonos neutros aporta elegancia sin excesos. Este estilo es ideal para quienes desean lucir unas manos cuidadas sin llamar demasiado la atención durante el servicio.

5. Uñas cortas redondeadas sin decoración: Más allá del color, la forma también importa. Las uñas cortas con bordes redondeados son las más prácticas para trabajar en cocina, ya que disminuyen el riesgo de roturas y facilitan la limpieza diaria. Además, prescindir de aplicaciones, piedras o relieves garantiza mayor comodidad.

En entornos gastronómicos profesionales, la prioridad siempre debe ser la higiene y el cumplimiento de las normas sanitarias del establecimiento y de cocinas como las de MasterChef México 2026. Por ello, las uñas sencillas, discretas y fáciles de mantener continúan siendo la apuesta ganadora para las cocineras y chefs que desean combinar funcionalidad y estilo.

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