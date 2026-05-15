Ángela Aguilar fue parte del homenaje a Vicente Fernández y los internautas la destrozaron

Una vez más Ángela Aguilar está en el ojo de la crítica luego de haber participado del tributo a Vicente Fernández que fue lanzado el 14 de mayo de 2026. La cantante filmó un video agradeciendo a la familia Fernández y los usuarios no se lo perdonaron.

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Ángela apareció en un video que se publicó en las redes sociales del “Charro de Huentitán”, donde se la ve agradeciendo la invitación a formar parte de este homenaje. Su participación no fue bien vista.

¿Qué dijo Ángela Aguilar en el video de la polémica?

En el video se ve a Ángela muy emocionada hablando sobre su participación en el homenaje. “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

Además, la cantante aprovechó el momento para compartir una anécdota que vivió con el homenajeado. “Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”. También contó que ambos tenían en común el amor por los animales, “Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”.

Luego de esta publicación es que comenzaron a surgir comentarios en contra de Ángela Aguilar. Algunos decían lo siguiente:

“Había mejores artistas para el homenaje”

“Todo bien, pero jamás escucharé lo de Aguilar y Nodal”

“Todo iba bien hasta que apareció Ángela”

“Gran error ponerla”

“Va a querer cobrar todas las regalías”

“Hubieran puesto mejor a Majo”

“¿Los mismos Fernández que ella despreció?"

“Ya no sabe cómo y de dónde colgarse”

El disco en cuestión se llama “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1”, y fue presentado el 14 de mayo. En el mismo hubo colaboraciones de varios artistas del género regional como Nodal, Yuri y Edén Muñoz, entre otros.