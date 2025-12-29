Ángela Aguilar presume un radical cambio de look; la comparan con Cazzu

Ángela Aguilar , desde que inició el año, ha estado rodeada de polémicas que han marcado toda su carrera. Nuevamente, la cantante mexicana se ha encargado de dominar las redes, después de que la artista saliera en un importante evento luciendo un cambio de look notable.

Las imágenes han generado todo tipo de opiniones divididas; mientras unos aplauden el estilo de música que interpretó, otros tantos la criticaron al resaltar que había empleado un estilo similar al de Cazzu. Te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

Recientemente, Ángela Aguilar salió en el especial de “Grammy Celebration of Latin Music”, evento al que acudieron otras celebridades para hacer presentaciones en vivo. La cantante mexicana sorprendió a todos al salir del escenario, puesto que mostró un radical cambio de look.

Salió con un estilo más oscuro, portando un vestido azul marino, con olanes en la parte inferior. En el tema del maquillaje, presumía unas cejas más delgadas, sombras más oscuras y un delineado en el labio, además de que en el pelo traía un look tipo “mojado”.

Look con el que cantó la canción de “You’re no Good”; muchos aplaudieron que era un estilo de música que le quedaba y que era un buen cambio en su outfit. Pero no faltaron las críticas; muchos resaltan que le estaba copiando a Cazzu por la forma en que iba arreglada. Incluso, hubo quienes dejaron el comentario de “la cantante de Temu”, haciendo una fuerte crítica.

¿Qué comentó Ángela Aguilar?

Claro, aunque las redes se llenaron de críticas sobre el cambio de look, parece que Ángela Aguilar estaba contenta por su participación en el evento musical. Desde su Instagram, la artista posteó una foto del evento, detallando que estaba honrada y agradecida por estar en la importante presentación.

Además, resaltó que para ella fue un honor poder cantar en inglés, y que dicho evento es una forma de celebrar su música y sus raíces. Con dichos comentarios que ha hecho, dejó en claro que no le afectan las comparaciones que le han realizado con Cazzu .