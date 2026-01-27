Ángela Aguilar sorprende publicando una herencia que le dejó su abuela

Aunque en las historias de Instagram suele compartir cosas más personales (sabiendo que desaparecen después de 24 horas), no da muchos detalles de su vida. Por ello esta publicación que se sintió muy íntima sorprendió a todos y dejó algo muy especial para sus seguidores, que están al pendiente de ella y su familia. Esta es la herencia que Ángela Aguilar compartió en las redes sociales.

¿Cuál es la herencia que Ángela Aguilar recibió?

Además de compartir una imagen de cómo luce en estos momentos, la cantante de regional mexicano indicó que recibió un libro de recetas familiares que porta con orgullo. Y al mismo tiempo, indicó que le regalaron un documento donde se indica cómo hacer un buen rezo, recibiendo imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Papa Juan Pablo II.

Estas convivencias concretadas con su familia le permiten sentirse cerca de su familia, lo cual le llena el corazón, tal como lo compartió en las ya mencionadas historias. “De mi bisabuela, a mi abuela, a mi madre, a mí. Este recetario no fue escrito por ella, fue vivido por todas. Páginas gastadas que cargan tiempo, cuidado y amor servido en la mesa. Porque el amor más genuino no pide nada a cambio, y son los actos pequeños los que al final, lo dicen todo”.

Ante estas historias muchos recordaron la entrevista recientemente concedida a Pati Chapoy, donde habló de su gusto por la cocina y cómo se dedica a consentir a su marido a través de la comida. Incluso ha declarado que en caso de no haber cantado… se hubiera dedicado al estudio como chef.

¿Ángela Aguilar es buena cocinando?

Las declaraciones de la joven de 22 años han indicado que le gusta, que ella y Christian Nodal comen mucho y que los huevos con frijoles que le hace al sonorense lo tienen encantado. Sin embargo, no hay declaraciones de otros de los familiares que confirmen el gusto ni la capacidad o talento culinario de Ángela.

Sin embargo, lejos del debate respecto a su capacidad como cocinera, la cantante compartió estas historias y las redes sociales voltearon para ver lo que puso. Como siempre, muchos la atacaron, pero otros tantos aplaudieron este tipo de contenido donde muestra a sus fans algo personal.