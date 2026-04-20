Aseguran que Ángela Aguilar YA CORRIÓ a Christian Nodal de su rancho en Zacatecas y le sacó su ropa

Ya son varios días de rumores sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal; incluso se especuló sobre si ya habían borrado fotos juntos o cuál sería la "verdadera" razón por la que se suspendió su boda religiosa. Ahora, una creadora de contenido filtró información que asegura que Ángela ya corrió a Nodal de su rancho en Zacatecas.

Han pasado casi dos semanas desde que arrancó la más reciente polémica que envuelve a la pareja, a partir del estreno del video "Un vals".

Aseguran que Ángela Aguilar corrió a Christian Nodal de su rancho y ya están separados

La creadora de contenido conocida en Instagram como Reina Venenosa publicó en sus historias una serie de capturas de mensajes provenientes de una fuente anónima, quien asegura tener un contacto que tiene información cercana sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

|Crédito: Instagram. @reinaveneenosa

Quien escribió los mensajes supuestamente tiene un mejor amigo que se casó con una persona "de abolengo", cuya familia incluye a vecinos del rancho de los Aguilar en Zacatecas. "Ya en el rancho se corrió el rumor de que Ángela y Christian se pelearon y se van a separar", dice el primero de los mensajes publicados. "Me dice que real sí se pelearon pues la gente del rancho confirma".

|Crédito: Instagram. @reinaveneenosa

Según esta versión, empleados del rancho de los Aguilar estarían compartiendo información "bajo el agua" por temor a repercusiones; sin embargo, confían en que no se sepa quién habló pues "es muchísima gente la que trabaja en el rancho de los Aguilar".

Aseguran que Ángela "mandó sacar la ropa de Christian del rancho, que le dio un clóset a él y que todo ya lo sacó".

La creadora de contenido asegura que, si bien en un principio le pareció "increíble" la versión de que Ángela corrió a Nodal, "ya mucha gente dice lo mismo y aquí la prueba".

Hasta ahora ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado o desmentido directamente la información que ha estado circulando en redes sociales sobre una supuesta separación.