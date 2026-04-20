Rojos o Azules: ¿Quién gana HOY lunes 20 de abril del 2026 La Villa 360 en Exatlón México?

Dentro de la novena temporada de Exatlón México la tensión se intensifica con cada semana y la llegada de la numero 30 no es la excepción pues tras la salida de Karol el pasado domingo, la tensión aumenta y la duda que surge dentro de los fanáticos de la marca es la misma: Rojos o Azules: ¿Quién gana hoy 20 de abril del 2026 la codiciada Villa 360?

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¿Cómo llegan los atletas al inicio de la semana 29 de Exatlón México?

Para los fans del reality deportivo más demandante de México no es ningún secreto que la escuadra Azul se ha mantenido con un mejor rendimiento y tras la reciente eliminación de la novata del Equipo Rojo, la apuesta se inclina a su favor.

Del otro lado, los fanáticos de la escuadra Roja apuestan por una resiliencia deportiva al inicio de la semana 30 de Exatlón México, pues han señalado que tras la frustración acumulada los Rojos han sabido cambiar el panorama gracias a su fuerza física y resistencia mental ante las derrotas.

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¿Por qué es importante ganar La Villa 360 en la semana 30?

Los atletas saben que ganar La Villa 360 a estas alturas de la contienda es mucho más que dar un golpe de autoridad dentro del programa, es darse la oportunidad de tener un óptimo descanso, que les permita afrontar los duelos que se avecinan, pues como atletas de alto rendimiento conocen la importancia de relajar el cuerpo, la mente y las emociones.

Lo único cierto es que aún faltan algunas horas para conocer cuál será la escuadra que pueda quedarse con el confort que ofrece La Villa 360. ¿Será El Equipo Azul quien mantenga el dominio o Los Rojos sabrán darle la vuelta al tablero? No te pierdas nada de la contienda solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales oficiales.