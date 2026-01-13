Ángela Aguilar se lució: el lujoso regalo que le dio a Christian Nodal por su cumpleaños 27

Ángela Aguilar se lució en el cumpleaños de su esposo. Le regaló nada más y nada menos que un caballo a Christian Nodal por su cumpleaños 27, un espectacular regalo que “solo lo puede hacer una pareja del regional mexicano”. La duda principal que muchos traían en redes era quién lo compró y si había sido idea de Pepe Aguilar, pero la propia Ángela saltó para confirmar que el regalo fue completamente suyo y fue pensado como una sorpresa personal para su esposo.

El momento cuando Ángela entregó el costoso presente quedó captado en video y se volvió viral en cuestión de horas, porque Nodal se ve genuinamente sorprendido y emocionado.

Un regalo con sello Aguilar: tradición y un gran detalle de pareja

La sorpresa tuvo lugar en el rancho El Soyate, un lugar emblemático para la familia Aguilar, el cual los conecta con el mundo ecuestre y la cultura charra, de la que se sienten muy orgullosos. Y aquí es donde el regalo cobra otro significado, pues para los Aguilar es un símbolo familiar que representa lo que son, de dónde vienen y lo que más les gusta.

El caballo llamó mucho la atención por el impresionante porte del animal; además, su apariencia detalladamente cuidada lo hace brillar y captar la atención de quien lo mira. Quedó claro para Nodal y los espectadores que el momento estuvo perfectamente cuidado por Ángela.

El video viral: así fue la reacción de Christian Nodal

El clip del momento ya anda circulando en todas las redes sociales, y en este se ve la genuina expresión de Christian Nodal. Con una mezcla de shock y emoción recibió con alegría el regalo de esposa, quien llega montando el majestuoso caballo, para después él montar su regalo.

¿Por qué este regalo está dando tanto de qué hablar?

Un regalo como este no solo es un lujo, es una clara muestra de lo que representa la familia Aguilar y la enorme tradición que ellos representan. En el mundo, los famosos se pueden regalar joyas, bolsas, ropa y mil lujos más, pero solo en México, las celebridades del regional mexicano pueden sorprender a sus parejas con un hermoso caballo.

